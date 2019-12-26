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Лукашенко: Галина Волчек – яркий пример преданности своему делу и искусству
27.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки СССР Галины Волчек, передает агентство
По словам Лукашенко, Галина Волчек была выдающейся личностью современности. «Галина Борисовна прожила яркую и насыщенную жизнь, достигла настоящих профессиональных высот, вписала незабываемую страницу в историю советского и российского театра и кино», - сказано в соболезновании.
Лукашенко добавил, что Волчек была безгранично талантливой и любимой многими поколениями актрисой и режиссером, а также замечательным педагогом и мудрым руководителем театра «Современник».
Ранее
Прощание с артисткой состоится 29 декабря в «Современнике» и начнется в 10:00. Час спустя там пройдет гражданская панихида. Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой худрука «Ленкома» Марка Захарова. Рядом также расположены могилы легендарных артистов Олега Табакова и Леонида Броневого, сообщили агентству
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Волчек была безгранично талантливой и любимой многими поколениями актрисой и режиссером, а также замечательным педагогом и мудрым руководителем театра...
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