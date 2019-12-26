Лукашенко: Галина Волчек – яркий пример преданности своему делу и искусству

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки СССР Галины Волчек, передает агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Галина Волчек была выдающейся личностью современности. «Галина Борисовна прожила яркую и насыщенную жизнь, достигла настоящих профессиональных высот, вписала незабываемую страницу в историю советского и российского театра и кино», - сказано в соболезновании.

Лукашенко добавил, что Волчек была безгранично талантливой и любимой многими поколениями актрисой и режиссером, а также замечательным педагогом и мудрым руководителем театра «Современник».

«Она была ярким примером преданности своему делу и искусству. Светлая память об этом удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах», - заключил президент.

Ранее соболезнования родным и близким артистки выразили президент и премьер РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. 19 декабря актрисе исполнилось 86 лет, а четыре дня спустя ее госпитализировали с заболеванием легких. Позднее СМИ писали, что Волчек впала в кому.