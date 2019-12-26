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Лукашенко: Галина Волчек – яркий пример преданности своему делу и искусству

27.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки СССР Галины Волчек, передает агентство БЕЛТА. 

По словам Лукашенко, Галина Волчек была выдающейся личностью современности. «Галина Борисовна прожила яркую и насыщенную жизнь, достигла настоящих профессиональных высот, вписала незабываемую страницу в историю советского и российского театра и кино», - сказано в соболезновании.

Лукашенко добавил, что Волчек была безгранично талантливой и любимой многими поколениями актрисой и режиссером, а также замечательным педагогом и мудрым руководителем театра «Современник».

«Она была ярким примером преданности своему делу и искусству. Светлая память об этом удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах», - заключил президент.

Ранее соболезнования родным и близким артистки выразили президент и премьер РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев. 

Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. 19 декабря актрисе исполнилось 86 лет, а четыре дня спустя ее госпитализировали с заболеванием легких. Позднее СМИ писали, что Волчек впала в кому. 

Прощание с артисткой состоится 29 декабря в «Современнике» и начнется в 10:00. Час спустя там пройдет гражданская панихида. Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой худрука «Ленкома» Марка Захарова. Рядом также расположены могилы легендарных артистов Олега Табакова и Леонида Броневого, сообщили агентству «Интерфакс» в мэрии российской столицы. 



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Волчек была безгранично талантливой и любимой многими поколениями актрисой и режиссером, а также замечательным педагогом и мудрым руководителем театра...
 
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