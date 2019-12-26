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«Готовим любимые блюда». Как отмечают Новый год внучки Александра Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дмитрий Лукашенко поздравлять воспитанников Дивинского детского дома приехал не один, а вместе со своей дружной семьей. Дочки поделились некоторыми семейными традициями празднования Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анастасия Лукашенко:
Дарья Лукашенко:
– И сами новогодние представления готовим.
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Новости Беларуси. Дмитрий Лукашенко поздравлять воспитанников Дивинского детского дома приехал не один, а вместе со своей дружной семьей. Дочки поделились...
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