Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С 26 по 28 декабря в Ганцевичах проходит благотворительная акция «Подари радость на Рождество».

В эти дни волонтёры дежурят в магазинах «Санта», «Хлебосолье» и других торговых точках, где приглашают покупателей принять участие в акции и купить продукты, сладости, средства бытовой химии и личной гигиены в качестве поддержки пожилым людям, которые находятся на социальных койках в Мальковичах и больнице сестринского ухода в Денисковичах.





Как отмечают волонтёры, подобная акция проходит на Ганцевщине уже третий раз и очень приятно, что люди с удовольствием откликаются на предложение и чем могут помогают тем, кто действительно нуждается в помощи.





Текст и фото Галины ПУПАЧ.

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