На 16 участках белорусских дорог увеличат скоростной режим

Источник материала: Виртуальный Брест

Увеличение скоростных режимов на ряде участков республиканских дорог обсудили в пятницу на заседании постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров Республики Беларусь. Рассматривалось повышение скоростного режима на 16 участках автодорог, сообщает Sputnik.





"В рамках исполнения поручения главы государства, Администрации президента и Совета министров владельцами дорог во взаимодействии с территориальными подразделениями ГАИ проанализированы условия дорожного движения на магистральной сети автодорог республики с целью определения участков, на которых возможно увеличение скоростного режима движения. Принято согласованное решение о повышении скоростного режимов на 16 участках дорог", - заявил на заседании комиссии министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Речь идет об отдельных участках на трассах М1, М3, М5, М6, М8, Р20, Р28, Р80 и Р58. Причем на участках автодорог Р28 Минск - Молодечно, Р80 Слобода - Паперня и Р58 Минск – Калачи – Мядель скоростной режим уже увеличен до 120 км/час.

"Мероприятия по повышению скоростных режимов реализованы", - подчеркнул Авраменко.

Авраменко напомнил, что в соответствие с программой "Дороги Беларуси" установлено задание по повышению скоростных режимов на республиканских дорогах. В настоящее время в стране 88% дорог имеет повышенный скоростной режим (100 и более км/час) – это более полторы тысяч километров из 1,7 тысяч дорог первой категории. Около 73% дорог первой категории имеют скоростной режим до 120 км/час.

А что со МКАД?

Вопрос повышения скорости на МКАД на комиссии не обсуждался. На второй кольцевой автодороге повышенный скоростной режим -120 км/час – действует практически на протяжении всей трассы. Исключение составляет небольшой участок порядка семи километров, где установлены светофоры и есть много пересечений на одном уровне.

Начальник управления ГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк отметил, что увеличение скорости движения без принятия дополнительных мер по повышениюя безопасности дорожного движения и усиления требований к качеству содержания дорог создает дополнительные предпосылки для роста аварийности.

"Дальнейшее увеличение скоростного режима на МКАД возможно в рамках реализации проектов по созданию системы контроля инцидентов (ДТП - Sputnik) и маршрутного ориентирования, а также системы управления грузовым движением", - сказал Корзюк.

Кроме того, отметил начальник ГАИ , необходимым условием для увеличения скоростного режима на МКАД является реализация мероприятий по минимизации конфликтных ситуаций. Речь идет об обустройстве переходно-скоростных полос, модернизации участков в зонах переплетения транспортных потоков, установка ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть.

"По МКАД мы получили отдельное поручение. За выходные дни мы его отработаем вместе с городом и Минтрансом. Сегодня будет сформирована группа, и завтра они начнут движение по кольцевой дороге с документами, которые составляют нормативно-правовую базу этой кольцевой дороги. И мы посмотрим, что можно сделать, и можно ли что-то сделать", - сказал Корзюк, отвечая на вопрос Sputnik.

В середине декабря президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал выполнение его поручения касательно организации дорожного движения на минских кольцевых дорогах. Речь шла в том числе и о скоростном режиме.

"Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей", – обратился Лукашенко к главе Администрации.