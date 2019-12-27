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В Беларуси предлагают повысить скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог

27.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси предлагают повысить скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог

В Беларуси предлагается повысить скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог, заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

«Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения», — сказал Алексей Авраменко.

Повысить допустимую скорость предлагается на участках дорог Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р28 Минск — Молодечно, М5 Минск — Гомель, М3 Минск — Витебск, М6 Минск — Гродно, М1/Е30 и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью могут появиться на дорогах Р20 и Р80.

Всего в Беларуси 1750 км автодорог первой технической категории, из них на 1539 км повышен скоростной режим (это 88% общей протяженности магистральных дорог в стране). Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковых авто, имеют 72,8% автодорог первой технической категории (1264 км).

https://www.belta.by/

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Беларуси предлагается повысить скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог, заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на...
 
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