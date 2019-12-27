Более 100 предприятий и организаций присоединились к акции «Наши дети» в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси набирает обороты благотворительная акция «Наши дети», передает «МИР 24». К марафону уже присоединились свыше 100 предприятий и организаций страны.

В акции участвуют политики, бизнесмены, артисты и просто неравнодушные люди.

В преддверии зимних праздников они исполняют желания ребят по всей стране. Подарки получают воспитанники приемных и опекунских семей, детских домов, а также дети-инвалиды. В пятницу в роли волшебной феи выступила депутат Палаты представителей и «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич. Она приехала в деревню «Истоки», где живут ребята, которые остались без родителей. Вместе с руководством государственной торговой организации она привезла воспитанникам сладости, игрушки, канцтовары и спортинвентарь.

«Я думаю, что это абсолютно правильно, когда ты в течение года вспоминаешь об этих детях. Самое важное, что ты можешь им подарить, это, конечно, теплота, объятия и внимание. Это самое важное для этих детей. Ну, и кроме улыбок и разговоров, конечно, мы дарим сегодня много подарков», – рассказала Василевич. В свою очередь воспитанники подготовили для гостей праздничный стол. И устроили совместное чаепитие.