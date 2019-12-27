Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Синоптики предупреждают о гололедице и порывистом ветре в Волковыске 28 и 29 декабря❗

В субботу 28 декабря утром ожидается сильный северный ветер – порывами до 15 м/с. Днем ожидается снег. Температура днем составит от -1°С до -2°С. На дорогах гололедица.

В воскресенье 29 декабря ночью и утром возможен снег. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Температура днем составит -1°С до -3°С, ночью при прояснениях – до -5°С. Ветер северо-западный, порывами 7 м/с.

На выходные по всей стране метеорологи объявили желтый уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра.