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«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»

28.12.2019 00:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ценить и беречь родителей и близких, уважать учителей и обязательно достичь самых высоких результатов. Так 27 декабря «Наших детей» напутствовал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент принял участие в главной елке страны. Под сводами Дворца Республики собрались более 2000 ребят. Это победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний, а еще те, кто в силу жизненных обстоятельств не может встретить праздник в кругу семьи – воспитанники детских домов и интернатов.

«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»

Александр Лукашенко на Главной ёлке страны: «Вы сделаете для своей страны что-то очень важное и полезное»

Главная елка страны – кульминация общенациональной акции «Наши дети». Сегодня глава государства поблагодарил всех, кто поддерживал и поддерживает эту инициативу, ведь в жизни не может быть чужих детей.

Об эмоциях и подарках сказочного праздника – материал Евгения Пустового.

«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»

Евгений Пустовой, корреспондент:
Вместо метелицы кружат дети. Здесь почти 2500 юных белорусов. Цель подарить атмосферу сказки. Удивить чад гаджетов сложно, в их руках интернет, но желания все такие же непосредственные.

«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»

– Мечтала сюда попасть?
– Конечно, мечтала. Это же, мне кажется, большая честь – встретиться с Президентом вживую.

«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»

Желание сбылось, а как же иначе? Марафон заботы и милосердия по стране идет уже четверть века именно с подачи Президента. Акция для всех «Наших детей», чужих в Беларуси нет.

«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я искренне рад этой встрече. Знаю, что вы также ожидали этих праздников. Многие из вас уже обратились к Деду Морозу со своими просьбами, попросили у него подарки. Наверное, уже Дед Мороз кому-то эти подарки принес. Ну а кто еще не получил от Деда Мороза подарки – я, как его преемник на сегодняшнем празднике, все эти подарки вам вручу.

Для меня как Президента очень важно сделать все возможное, чтобы в жизнь всех вас, каждого нашего ребенка, пришло волшебство в виде искренней заботы, душевного тепла, неожиданных подарков, приятных встреч с добрыми и отзывчивыми людьми. Именно таким должен быть наш праздник.

«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»

«Всегда хочется волшебства». В какие уголки Беларуси заглянула акция «Наши дети» 27 декабря?

Кульминация благотворительного проекта. Взрослые в эти предпраздничные дни посетили с подарками более сотни учреждений, в названии которых есть слово «детский».

«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Все должностные лица посещают, поздравляют детей. И самое главное – мы напитываемся той энергетикой, которая исходит от наших детей в предвкушении, предчувствии чуда.

«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»

Кстати, помогать можно не только рублем, но и вниманием. На главной елке страны трудятся волонтеры из столичного педуниверситета. Такой опыт студентам точно приходится.

«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»

Все мы будущие педагоги. Все мы тоже верим в чудо, как и дети, и стараемся их натолкнуть на веру в сказку, веру во что-то необычное. Во что-то действительно сказочное и доброе.

Ради таких эмоций ничего не жалко. Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Петришенко, Евгений Пустовой
 
 
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Новости Беларуси. Ценить и беречь родителей и близких, уважать учителей и обязательно достичь самых высоких результатов. Так 27 декабря «Наших детей» напутствовал...
 
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