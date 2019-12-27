|
«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ценить и беречь родителей и близких, уважать учителей и обязательно достичь самых высоких результатов. Так 27 декабря «Наших детей» напутствовал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент принял участие в главной елке страны. Под сводами Дворца Республики собрались более 2000 ребят. Это победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний, а еще те, кто в силу жизненных обстоятельств не может встретить праздник в кругу семьи – воспитанники детских домов и интернатов.
Главная елка страны – кульминация общенациональной акции «Наши дети». Сегодня глава государства поблагодарил всех, кто поддерживал и поддерживает эту инициативу, ведь в жизни не может быть чужих детей.
Евгений Пустовой, корреспондент:
– Мечтала сюда попасть?
Желание сбылось, а как же иначе? Марафон заботы и милосердия по стране идет уже четверть века именно с подачи Президента. Акция для всех «Наших детей», чужих в Беларуси нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня как Президента очень важно сделать все возможное, чтобы в жизнь всех вас, каждого нашего ребенка, пришло волшебство в виде искренней заботы, душевного тепла, неожиданных подарков, приятных встреч с добрыми и отзывчивыми людьми. Именно таким должен быть наш праздник.
Кульминация благотворительного проекта. Взрослые в эти предпраздничные дни посетили с подарками более сотни учреждений, в названии которых есть слово «детский».
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Кстати, помогать можно не только рублем, но и вниманием. На главной елке страны трудятся волонтеры из столичного педуниверситета. Такой опыт студентам точно приходится.
Все мы будущие педагоги. Все мы тоже верим в чудо, как и дети, и стараемся их натолкнуть на веру в сказку, веру во что-то необычное. Во что-то действительно сказочное и доброе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Для меня как Президента очень важно сделать всё, чтобы в жизнь каждого нашего ребёнка пришло волшебство в виде искренней заботы»
Новости Беларуси. Ценить и беречь родителей и близких, уважать учителей и обязательно достичь самых высоких результатов. Так 27 декабря «Наших детей» напутствовал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)