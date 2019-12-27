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«Всегда хочется волшебства». В какие уголки Беларуси заглянула акция «Наши дети» 27 декабря?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На карте благотворительного марафона «Наши дети» появляются все новые адреса. 27 декабря гостей встречали в Дивинском детском доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравить с наступающим Новым годом малышей, которые растут без родительской ласки, вместе с семьей приехал председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.
Это кабинет профориентации, здесь есть много литературы на тему куда пойти учиться.
Роман Чешко с задачей, а вовсе не с желанием, на 2020 год определился – поступить на историка-политолога. В Дивинском детском доме Кобринского района всего воспитываются 29 детей. Они живут в комнатах-квартирах, где все максимально по-домашнему. Но даже самые комфортные условия не заменят человеческого тепла.
Наталья Порхачева, директор Дивинского детского дома:
Праздник в духе настоящей большой семьи – душевный и веселый – подарил ребятам председатель общественного объединения «Президентский спортивный клуб» Дмитрий Лукашенко. Вместе с детьми они звали Деда Мороза, тащили мешок с подарками и лопали мыльные пузыри. Сказочные персонажи отвечали за волшебство.
Детки молодцы, хорошо подготовились, принимали активное участие, что не может не радовать. Хочу всех поздравить с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством, пожелать мира и добра в ваши дома.
Дарья Лукашенко:
Анастасия Лукашенко:
В 2019 году в детском доме открыли отдельную дошкольную группу. Развивающие игры и конструкторы от гостей больше всего порадуют малышей.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Многие годы Комитет государственного контроля шефствовал над детским домом в Ждановичах, но его закрыли – попросту отпала необходимость. И это не единственный случай, когда такие учреждения закрываются. По статистике, за последние годы у нас на две трети уменьшилось число детей, которые нуждаются в опеке государства. Теперь Комитет госконтроля заботится о воспитанниках столичного детского дома № 3, где сейчас проживает 57 детей. Веселый хоровод и крепкая рука нового взрослого друга – то немногое, что нужно ребятам для радости.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля:
А в этом зале с лиц гостей не сходили улыбки. Белорусский союз женщин уже по традиции накануне Нового года приезжает в сельские школы, где вниманием не избалованы и гостей очень ждут. Ребят из Новопольской школы акция вдохновила на то, чтобы поставить собственный мюзикл. И сами повеселились от души, и зрителям праздничное настроение подарили. Эмоции через край.
Маргарита Курносикова, учащаяся учебно-педагогического комплекса ясли-сад-средняя школа д. Новое Поле:
Главное – каждый почувствовал себя звездочкой. Получилась комедийная пародия на современные ТВ-шоу. Тут и Билан, и Пугачева, и Крид. Потому с подарками угадать получилось: кроме сладостей и книг – музыкальная аппаратура. В таком талантливом коллективе явно пригодится.
Даниил Дроздович, учащийся учебно-педагогического комплекса ясли-сад-средняя школа д. Новое Поле:
Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
Детские улыбки, радость и смех. А ведь для таких простых эмоций все, что нужно – быть ближе обычного к тем, кто рядом с тобой. В предновогодние дни примерить роль доброго волшебника может каждый.
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Новости Беларуси. На карте благотворительного марафона «Наши дети» появляются все новые адреса. 27 декабря гостей встречали в Дивинском детском доме, сообщили в...
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