Источник материала: Чырвоны прамень

Развитие союзных отношений не влечет за собой утрату суверенитета. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.





«Противоречия никакого нет. Мы два суверенных независимых государства — Беларусь и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси. Что такое суверенитет? Это власть над территорией. У нас есть границы, в России есть границы, власть осуществляется в этих границах. И мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь», — подчеркнул белорусский лидер.

«Что касается современного момента по интеграционным вопросам: есть так называемая 31-я карта. Вы тоже о ней говорили. Это план строительства наднациональных органов. Парламент возможно, президент будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать. Да, в правительстве попытались увязать. Не знаю только зачем», — сказал Президент.

«Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство (недавно прочитал — Дмитрий Анатольевич об этом снова высказался). Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш Президент. Дословно — в Питере, когда мы остались: слушайте, что мы снова с этой 31-й картой, мы же с Президентом Беларуси договорились, мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и так далее?» — отметил Глава белорусского государства.

«Поэтому вся конспирология у вас сейчас в России строится на том: ах, останется Президент после 2024 года или нет. Это ваш вопрос. Отчасти и наш, потому что как бы мы тут ни говорили, Беларусь и Россия настолько близки друг другу (без всяких планов интеграции), что нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно как Россию волнует, что будет дальше с Беларусью, особенно после Лукашенко», — сказал Президент.

Он считает, что Россия ни в коем случае не хотела бы потерять Беларусь. «Я Путину грубо сказал: знаете, я вас понимаю, потерять Беларусь — это хуже, чем потерять кусок где-то России».

Отвечая на вопрос, почему Беларусь гипотетически могла бы отвернуться от России, Президент сказал: «Если вы будете нас прессовать постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и прочего. И каждый год мы будем под Новый год этим заниматься. И если вы будете нам все время писать и говорить в вашем виртуальном мире, что мы у вас нахлебники, гиря на ногах, что мы (Россия. — Прим. БЕЛТА) вам все тут отдаем, а вы такие-сякие. Тогда мы скажем: спасибо, не надо!».

Александр Лукашенко подчеркнул, что не только Россия оказывает определенную поддержку Беларуси, но и Беларусь оказывает российской стороне огромное количество услуг. Эту информацию Глава белорусского государства в том числе представил на недавних переговорах с Президентом Владимиром Путиным. «Не только мы вам стоим, но и мы вам оказываем огромное количество услуг, которые порой нельзя оценить. Все в деньгах не пропишешь, это не бухгалтерия», — заявил он.