Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня суббота, 28 декабря 2019 года. 362-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось 3 дня❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 28 декабря

Профессиональный:

международный день кино – в парижском кафе в 1895 году на бульваре Капуцинов братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота". Это был первый фильм в истории кинематографа, за просмотр которого зрители платили деньги.

▶ Какой праздник 28 декабря по церковному календарю

В этот день верующие православные чтут память священномученика Илариона, святителей Крымских, священномученика Елевферия, епископа, матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха, преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана, преподобного Трифона Печенгского.

▶ Именины сегодня отмечают

Сюзанна;

Александр, Василий, Илларион, Павел, Степан.

▶ Народные приметы на 28 декабря

синицы громко чирикают – скоро будут сильные морозы;

много снега – летом сильной жары не будет.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 28 декабря

1869 – американец Уильям Финли Семпл из штата Огайо (США) запатентовал жевательную резинку;

1908 – на юге Италии произошло крупнейшее из документально зафиксированных в Европе землетрясение. По разным данным погибло 160-250 тысяч человек;

1973 – публикация в Париже романа-исследования Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

▶ Кто из знаменитостей родился 28 декабря

1856 – Вудро Вильсон, 28-й президент США;

1903 – Нейман Джон, математик, разработчик первых ЭВМ (электронная вычислительная машина);

1929 – Терри Савчук, легендарный канадский вратарь, один из лучших голкиперов за всю историю NHL, четырехкратный обладатель приза Везина, как лучшему вратарю лиги;

1944 – Кери Маллис, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 1993 года, которую он разделил с Майклом Смитом;

1954 – Дензел Гейз Вашингтон, американский актер ("Великолепная семерка", "Два ствола"). ▶