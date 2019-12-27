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В европейском рейтинге расходов на еду Беларусь - в последней пятерке

28.12.2019 09:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В европейском рейтинге расходов на еду Беларусь - в последней пятерке

Беларусь занимает 35-е место из 40 в рейтинге расходов семей на еду в странах Европы. Это означает, что львиную долю своих доходов белорусы тратят на пропитание.

В странах с высоким уровнем доходов населения и с благополучной экономической ситуацией расходы на питание относительно других затрат не велики, и составляют менее 15% общих семейных расходов. Остальные средства жители таких стран тратят на путешествия, посещение ресторанов, образование, товары для дома и прочее, сообщают составители рейтинга из агентства РИА "Рейтинг", пишет Thinktanks.by.

В результате первую позицию в составленном ими списке занял Люксембург. Жители этой страны тратят на покупку продуктов питания лишь 8,4% своих расходов. Далее располагаются Нидерланды и Великобритания с 10,6% расходов. Также менее 12% расходов направляют на еду жители Ирландии, Финляндии, Австрии, Норвегии и Швейцарии. В целом, верхнюю часть рейтинга составляют экономически развитые западноевропейские страны.

Наибольшую долю расходов на продукты питания в своих потребительских расходах имеют граждане стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. Согласно данным рейтинга, белорусы на еду 36,3% своих доходов. Еще 3% наши соотечественники расходуют на вредные привычки: сигареты и алкоголь. На кафе и рестораны жители Беларуси тратят лишь 2,8%, а на досуг и культуру - 5,7%. 

Для сравнения - в большинстве соседних с Беларусью стран их жители на питание расходуют меньше денег. Так в Польше на еду тратят 24,8% доходов, в Латвии - 26,2%, в России - 30,2%, а в Литве - 31,5%. 

Больше чем в Беларуси из соседних государств расходуют лишь в Украине - 50%. 

 
 
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Беларусь занимает 35-е место из 40 в рейтинге расходов семей на еду в странах Европы. Это означает, что львиную долю своих доходов белорусы тратят на пропитание.
 
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