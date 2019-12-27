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Валун притягивает металл — что за странный камень выкопали под Витебском и зачем его рубили топором?

28.12.2019 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аномальный валун, притягивающий металлические предметы, нашли в глубокой яме в лесу под Витебском.


Александр Кушнеров у своей находки — магнитного валуна. Фото Сергея Ляшука / vitvesti.by

Яму по пояс человеку и странный камень в ней в урочище Лубянка обнаружил житель Витебского района Александр Кушнеров, когда осенью собирал грибы, сообщает областная газета «Витебские вести».

Рядом с ямой грибник нашел осколок камня, с характерным металлическим блеском на изломе. Он прихватил сувенир домой. Каково же было удивление сельчанина, когда он обнаружил, что к камню прилипает магнит.

К месту находки с Кушнеровым съездил корреспондент газеты, к этому времени валун покрылся рыжим налётом, как будто ржавчиной. Топором от камня откололи кусок, который решили отвезти в Витебский государственный университет.

Профессор кафедры геологии Александр Галкин, осмотрев образец, отметил, что находка не похожа на метеорит, так как у нее в структуре отсутствуют хондры – округлые образования размером 0,5 – 1 миллиметра, которые формируются в метеоритных телах в результате космического воздействия.

Ученый сравнил влияние принесенного образца и минерала магнетита на стрелку компаса, как оказалось, кусок таинственного камня отклоняет магнитную стрелку в два раза сильнее.
 
Теги: Витебск
 
 
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Аномальный валун, притягивающий металлические предметы, нашли в глубокой яме в лесу под Витебском.
 
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