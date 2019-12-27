Скоростной режим повысят на 16 участках автодорог

«Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко.

Речь идёт об участках дорог Р58 Минск - Калачи - Мядель, Р28 Минск - Молодечно, М5 Минск - Гомель, М3 Минск - Витебск, М6 Минск - Гродно, М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.

Предположительно речь идёт об ограничении скорости 120 км/ч для легковых автомобилей.