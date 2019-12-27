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Скоростной режим повысят на 16 участках автодорог
28.12.2019 11:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения», - сообщает
Речь идёт об участках дорог Р58 Минск - Калачи - Мядель, Р28 Минск - Молодечно, М5 Минск - Гомель, М3 Минск - Витебск, М6 Минск - Гродно, М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.
Предположительно речь идёт об ограничении скорости 120 км/ч для легковых автомобилей.
Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковушек, в Беларуси уже имеют 72,8% автодорог первой технической категории (1264 километров).
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Такое решение было поддержано на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров.
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