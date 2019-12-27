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Появилась нейросеть, которая придумывает осмысленные тексты

28.12.2019 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интернете появилась нейросеть, которая умеет генерировать тексты с осмысленным содержанием на основе нескольких слов или пары предложений на русском языке, пишет Habr.

Проект "Порфирьевич" является русским аналогом нейросети GPT-2 компании OpenAI.

"Крупные IT-компании вкладывают огромные деньги в AI. Результаты исследований публикуются открыто, почти всегда вместе с кодом. То есть результат многомиллиардных инвестиций раздают бесплатно на GitHub каждый день. И компании еще соревнуются в том, кто больше раздаст этого добра. Количество публикаций и качество результатов растут невероятными темпами. В результате образуется разрыв — индустрия не успевает применить на практике всё, что публикуют исследователи. Делать исследования, создавать новую архитектуру нейронных сетей сложно, а пользоваться готовыми нейросетями — очень просто. Отсюда получается рецепт успеха: взять с полочки результат многомиллиардных инвестиций и применить его к своей задаче", — рассказал разработчик нейросети Михаил Гранкин изданию "TJournal".


Принцип работы нейросети "Порфирьевич" довольно прост: нужно написать начало предложения на русском языке и нажать "Дополнить". Если результат нелогичен или чем-то не устраивает, то можно нажать на кнопку "Варианты" еще раз и посмотреть новый вариант. Также в расширенных настройках (нажать на колесико слева от кнопки "Варианты") можно изменять количество автодополняемых слов (от одного слова до шестидесяти слов), включать автодополнение и изменять его задержку, пишет interfax.by
Примечательно, что изначально Гранкин хотел создать нейросеть, которая бы генерировала стихи. Но для этого ему сначала нужно было обучить сеть класса NLG (natural language generation) русскому языку. Разработчик самостоятельно обучал свою нейросеть на работах Достоевского, Толстого, Пушкина, Булгакова, Гоголя и Пелевина. Также само название нейросети "Порфирьевич" было выбрано в честь полицейского-литературного робота (ИИ) по имени Порфирий Петрович из романа "iPhuck X" Виктора Пелевина.
 
 
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В интернете появилась нейросеть, которая умеет генерировать тексты с осмысленным содержанием на основе нескольких слов или пары предложений на русском языке,...
 
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