По звонку. Путин и Лукашенко могут обсудить цену на газ в канун НГ

ТАСС . Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает





По словам Пескова, в том, что касается вопросов энергетики, «есть некоторый цейтнот» из-за нерешенных вопросов. «Но контакты ведутся, и мы ожидаем, что, если президенты посчитают необходимым, они созвонятся до конца года», — сказал Песков.



