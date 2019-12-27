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Более 90 человек погибли при взрыве автомобиля в Сомали

28.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 90 человек погибли при взрыве автомобиля в Сомали

В сомалийской столице Могадишо при взрыве автомобиля погибли более 90 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на члена федерального парламента республики Абдуразака Мухаммеда.

«Я был проинформирован, что число погибших составляет более 90 человек, среди них 17 полицейских, 73 гражданских лица и четыре иностранца», — сообщил Абдуразак Мухаммед.

По данным радиостанции «Дальсан», среди погибших есть дети.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих террористических группировок.

https://www.belta.by/

 
 
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В сомалийской столице Могадишо при взрыве автомобиля погибли более 90 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на члена федерального парламента республики Абдуразака...
 
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