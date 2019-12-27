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Вниманию водителей. Изменились условия прохождения медицинского освидетельствования

28.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Администрация УЗ «Несвижская ЦРБ» сообщает, что с 1 января 2020 года изменились условия прохождения медицинского освидетельствования на годность к управлению механическими транспортными средствами.

Медицинская водительская комиссия Несвижской ЦРБ работает в 1-ю и 3-ю субботу каждого месяца с 8.00 до 14.00 (кроме праздничных дней), среда — с 16.00 до 17.30.

Освидетельствование медицинской водительской комиссией проводится только по предварительной записи. Предварительная запись для прохождения медицинского освидетельствования на годность к управлению механическими транспортными средствами проводится по телефонам: 5-16-49,   5-12-90 и (или) при обращении в регистратуру поликлиники Несвижской ЦРБ.

«НН».

 


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Администрация УЗ «Несвижская ЦРБ» сообщает, что с 1 января 2020 года изменились условия прохождения медицинского освидетельствования на годность к управлению
 
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