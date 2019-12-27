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Белорусы смогут ездить в Албанию без виз

28.12.2019 10:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы смогут ездить в Албанию без виз
Посольство Беларуси в России

Документ подписали посол нашей страны в России Владимир Семашко и  посол Албании в России Арбен Газиони, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Соглашение после вступления в силу позволит гражданам Беларуси и Албании без виз въезжать, находиться и проезжать транзитом через территории стран на срок до 30 дней.

Как отметили в белорусской дипмиссии, подписание соглашения - очередной шаг по либерализации отношений в миграционной сфере, направленный на упрощение поездок граждан, развитие торговли и деловых связей, туризма, расширение культурных, общественных и гуманитарных контактов. 

Белорусы смогут ездить в Албанию без виз
Что делать, если в паспорте нет чистых страниц, но есть действующая виза?
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27 декабря 2019 года в Москве в Посольстве Беларуси в России было подписано соглашение между Правительствами Беларуси и Албании о взаимной отмене визовых требований.
 
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