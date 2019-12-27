Белорусы смогут ездить в Албанию без виз

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Документ подписали посол нашей страны в России Владимир Семашко и посол Албании в России Арбен Газиони, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Соглашение после вступления в силу позволит гражданам Беларуси и Албании без виз въезжать, находиться и проезжать транзитом через территории стран на срок до 30 дней.