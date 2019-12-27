Люди, которых мы потеряли в 2019 году

Театр и кино

Августин Милованов





Он мог заставить зрителей плакать или смеяться, даже не произнеся ни слова. Невероятно интеллигентный и мудрый, актер Купаловского театра Августин Милованов свою последнюю роль сыграл в «Поминальной молитве» еще в марте 2012 года, а через месяц у него случился микроинсульт, после которого народный артист Беларуси окончательно ушел со сцены. Однако навсегда остался в сердцах зрителей сотнями ролей в театре и кино.





Мы помним его по постановкам «Забыть Герострата!», «Затюканный апостол», а также фильмам и сериалам, среди которых «Государственная граница» и любимая всеми детьми приключенческая лента «Бронзовая птица».





Владимир Курган





Невосполнимую потерю понес и Драматический театр имени Максима Горького. Более 30 лет Владимир Курган служил ему, отыграв в таких знаковых спектаклях, как «Макбет», «Знак беды», «Возвращение в Хатынь». Но театр не был его единственным увлечением. Владимир Курган любил радио. И помогал другим — работал педагогом по технике речи. Через его школу прошло не одно поколение радио- и телеведущих.

Литература

Леонид Дайнеко





На его исторических романах «Меч князя Вячкі», «След ваўкалака», «Жалезныя жалуды» выросло не одно поколение белорусов. Читая про Миндовга, Всеслава Чародея, борьбу князя Вячки с крестоносцами, мы не только изучали историю, но и учились быть белорусами и патриотами. Леонид Дайнеко — лауреат многочисленных премий, в том числе госпремии БССР, несколько его стихотворений положено на музыку.





А еще Дайнеко называли алкогольным магнатом — это он создатель марки «Крамбамбуля», основатель фирм «Посад» и «БелПи».





Пётр Васюченко













Писатель, учёный, литературовед. Пьесы Петра Васюченко ставились в белорусских театрах, а его иронические детские стихи про животных и экологические сказки многим знакомы еще со школьных лет («Белы мурашнік», «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі», «Прыгоды аднаго губашлёпа»). Неоценимым останется и его вклад в науку. Петр Васюченко работал в Институте литературы Академии наук Беларуси, был завкафедрой белорусского языка и литературы Минского лингвистического университета. Он автор многочисленных монографий по литературоведению.





Василий Сёмуха





Благодаря Василю Сёмухе «Фауст» Гётте зазвучал по-белорусски. И как! Эта его работа была отмечена орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германией», наградой Латвии «Орден трех звезд» и государственной премией имени Якуба Коласа.





Василь Сёмуха также перевел с немецкого произведения Шиллера, Гейне, Брехта, Зюскинда, многие произведения польских и латышских авторов. А еще он известен как переводчик на белорусский язык полного текста Библии.





Алесь Масаренко





Белорусский писатель и переводчик Алесь Масаренко («На бабровых тонях», «Журавіны пад снегам», «Сонца майго дня», «Баргузінскае лета») сюжеты книг часто черпал из жизни: в свое время он был воспитателем в школе-интернате, инструктором по промышленному отлову бобра Литовского зооцентра и даже рабочим геодезической экспедиции Забайкалья.





Алесь Масаренко много работал с молодыми литераторами, создал журнал «Першацвет» — у него было особое чутье на таланты. Когда его спрашивали о будущем белорусской литературы, он с уверенностью говорил: «Добрыя пісьменнікі ў нас ёсць і яшчэ будуць. Бабры ў бабровых тонях не звядуцца!»





Анатолий Делендик





Автор пьес, киносценариев, в том числе к фильму «Анастасия Слуцкая», ушел из жизни на 85-м году жизни. В последние годы писатель мало появлялся на публике, однако его пьесы продолжали свою жизнь на театральных подмостках. Наиболее известные из них — «Вкус яблока» и «Вызов богам».





Сценарии Анатолия Делендика экранизировал «Беларусьфильм», в том числе «Волки в зоне», а в Большом театре Беларуси и сейчас идет балет «Анастасия», либретто к которому тоже написал Анатолий Делендик.

Политика

Семён Домаш





Он мог стать единым демократическим кандидатом в 2001, однако судьба распорядилась иначе.





В свое время Семен Домаш занимал пост председателя Гродненского облисполкома и областного Совета депутатов, был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь. После ухода из политики Домаш возглавлял Гродненский кожевенный завод. В последние годы работал одним из руководителей гродненского предприятия ABC, занимающегося производством продуктов питания.





Нина Мазай





Одна из самых высокопоставленных женщин в белорусской власти. Нина Мазай была депутатом Верховного Совета БССР, в 1985-1991 годах занимала пост заместителя председателя Совета Министров БССР. Была в числе первых послов суверенной Беларуси: возглавляла белорусские дипломатические миссии во Франции и Канаде, была постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО.





В ее послужном списке также пост замминистра иностранных дел (1997-1999), до 2012 года Нина Мазай занимала сенаторское кресло. «Умный, очень приличный, интеллигентный человек. На ее вице-премьерство выпало празднование юбилея Франтишка Скорины, и Нина Николаевна сделала все, чтобы торжества прошли действительно на достойном славянского первопечатника уровне», — вспоминал о ней Александр Федута.

Искусство

Владимир Голиков





Еще в далеком 1971-м Владимир Голиков пришел на студию «Беларусьфильм», где снял первый белорусский кукольный мультфильм «Незнайка-поэт». В творческой биографии художника-аниматора и кинорежиссера — такие полюбившиеся детям и взрослым работы, как «Два взгляда на одно и то же», «Неудачник», «Вася Буслик и его друзья», «Квака-задавака», «Не боюсь тебя, мороз». Именно им Владимиром Голиковым была создана серия сказок про Тимку и Димку.





Андрей Заспицкий





Среди работ известного скульптора — памятник Янке Купале на Военном кладбище в Минске, инженер на башнях Привокзальной площади Минска . Он также создал ряд работ в соавторстве: скульптуры на здании Суворовского училища, памятники Циолковскому и Максиму Горькому в столичном парке имени Горького, памятник Франциску Скорине в Полоцке, монумент в честь советской матери-патриотки в Жодино, памятник Адаму Мицкевичу на Городском Валу в Минске.

Музыка

Олег Молчан





Композитор Олег Молчан подарил нам «Молитву», которую первым исполнил Владимир Мулявин и которая навсегда останется в наших сердцах.









Олег Молчан известен по коллективу «Песняры», для которых написал песенные циклы «Вянок», «Стася», «Милая женщина» «Кума», «Юность».





Его песни «Дзве таполі», «Песня мая», «Карабель маей краіны» вошли в репертуар Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, вокальной группы «Чистый голос» и других исполнителей. Композитор — обладатель медали Франциска Скорины.





Леонид Нарушевич





Раньше срока ушел из жизни и рок-музыкант, лидер экспериментальной группы «Князь Мышкин» Леонид Нарушевич.





Он был одним из первых музыкантов-импровизаторов Беларуси, работая в жанре интуитивной музыке. Также Леонид Нарушевич трудился звукорежиссером на белорусском телевидении и радиостанциях, был организатором и участником концертов и фестивалей экспериментальной и импровизационной музыки.





Олег Пашек





Создатель фолк-фестиваля «Камяніца», бизнесмен Олег Пашек был настоящим патриотом, который радел за белорусское дело. Еще в 2003-м он открыл в Минске кафе «Камяніца», владел кафе «Грай» и «Агінскі».





В 2009-м Пашек провел первый фестиваль «Камяніца», который проходил на открытом воздухе в Музее белорусской народной архитектуры и быта (поселок Озерцо). Сам фестиваль был некоммерческим: все вырученные средства шли в пользу музея народной архитектуры.





Наука

Михаил Костюк





Единственный историк-академик НАН Беларуси. Благодаря Михаилу Костюку белорусский язык стал приоритетным рабочим языком в академических коридорах. Под руководством Костюка Институт в 1991-м разработал национальную концепцию белорусской истории. Под его редакцией вышли «Нарысы гiсторыi Беларусi» в 2 частях (1994-1995) и «Гiсторыя Беларусi» в 6 томах (2000-2011), которые до сих пор являются самыми объективными, белорусоцентричными книгами о нашей истории.





По решению Международного научного совета Американского биографического института, а также Кембриджского университета Михаил Костюк признавался человеком года в 1999, 2002, 2005, 2006 и 2007 годах.





Юрий Туронок





Выдающийся историк и общественный деятель Юрий Туронок даже из Польши до последнего дня следил за всей белорусской жизнью, с внуками разговаривал только по-белорусски. Он изучал национальное движение начала ХХ века, в 1986 году в Варшаве защитил докторскую диссертацию «Беларусь под немецкой оккупацией». В 1993 году книга вышла по-белорусски и стала бестселлером. В 2006 году его прежние работы были перепечатаны в сборнике под общим названием «Мадэрная гісторыя Беларусі».





Яков Коломинский





Яго называли патриархом белорусской психологии. Произведения Якова Коломинского переведены на 16 языков и выдержали свыше 30 зарубежных изданий. Он читал лекции в университетах США, Великобритании, Германии, Польши, Венгрии, Италии, Израиля, Дании, Швейцарии, Болгарии, Украины, стран Балтии.





Яков Львович выступал с докладами на многих международных психологических конгрессах и всегда с неизменным успехом. Его избрали академиком: Белорусская академия образования, Международная академия наук высшей школы (Москва), Международная академия акмеологических наук (Санкт–Петербург), Балтийская педагогическая академия (Санкт–Петербург). Яков Коломинский — заслуженный деятель наук Беларуси.

Спорт

Владимир Цыплаков













Один из лучших в истории Беларуси хоккеистов Владимир Цыплаков ушел из жизни, когда ему было всего 50 лет. Заслуженный мастер спорта, в 1989 году в составе сборной СССР Цыплаков выиграл молодежный чемпионат мира, в составе национальной сборной Беларуси выступал на двух Олимпийских играх и шести чемпионатах мира. Он трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси (1992, 2000, 2002). В последние годы работал в качестве тренера.





Леонид Гарай





Легендарный белорусский футболист и тренер до конца дней оставался в большом спорте. 18 лет своей жизни Леонид Гарай отдал минскому «Динамо», став начальником команды, а после председателем клуба. Именно в этот период «бело-голубые» достигли всех значимых вершин, выиграв чемпионат СССР 1982 года, бронзу 1983.





С начала 2000-х Леонид Гарай работал в АБФФ. Являлся кавалером Ордена «Знак Почета».





Ренальд Кныш





Заслуженный тренер по спортивной гимнастике, воспитавший двух олимпийских чемпионок Елену Волчецкую и Ольгу Корбут. В ходе своей тренерской карьеры Ренальд Кныш изобрел около 30 новых элементов в спортивной гимнастике.





Александр Шумидуб





Известный хоккейный вратарь, игрок сборной Беларуси и тренер, выступавший за минское «Динамо» (1984—1993). Александр Шумидуб признавался лучшим игроком Беларуси (1991), был призером юношеского чемпионата Европы (1982), выиграл весь комплект наград внутреннего первенства, в том числе — «золото» в 1997-м, трижды становился бронзовым призером чемпионата ВЕХЛ. Играл в сборной на Олимпиаде в Нагано в 1998 году.





После окончания карьеры хоккеиста Шумидуб работал тренером вратарей. В Гомеле основал первую в стране школу голкиперов. Часто в паре с Владимиром Новицким комментировал матчи сборной Беларуси.









Все эти люди (список больших утрат для Беларуси, к сожалению, далеко не полный) ушли от нас в 2019 году. Но их имена останутся в наших сердцах, потому что их дело живет.



