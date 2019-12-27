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Исаев против Баги: заочный спор спортсменов о политике

28.12.2019 11:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортивный агент Валерий Исаев прокомментировал слова бывшего главного тренера БАТЭ Алексея Баги о нынешней ситуации вокруг возможной углубленной интеграции России и Беларуси.

Напомним, что экс-главный тренер БАТЭ в недавнем интервью в эфире MelkazeRaw открестился от митингов и от политики. "По правде сказать, не вникаю в происходящее, стараюсь держаться подальше от каких-то массовых столпотворение, как физически, так и головой, не хочу залазить в какие-то дебри, кто за кого", -- сказал Бага. 

Что касается интеграции с Россией, то Бага уверен, что его мнение вряд ли на что-то повлияет, потому и думать не хочет. 

И только при настоятельном давлении выдавил из себя мысль, что играть под своим гимном и в своей маке спортсменам все-таки лучше. 

«Вот так просто? Пусть пацаны играют в майках? Не хочу залазить в дебри? Тогда отчего удивления по поводу памятника Капскому и стадиону? Мнение главного тренера самого успешного клуба страны и самого известного за пределами ни на что не повлияет? А на самого себя в зеркале не повлияет? Не говорю, что нужно ходить на уличные мероприятия, но по сторонам можно посмотреть. Честно посмотреть. Неожиданная позиция», – написал Исаев в своем Facebook.

Вот уж действительно, можно быть хорошим спортсменом, хорошим тренером и даже хорошим человеком, но не быть патриотом и гражданином. Бага это продемонстрировал.
 
 
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Спортивный агент Валерий Исаев прокомментировал слова бывшего главного тренера БАТЭ Алексея Баги о нынешней ситуации вокруг возможной углубленной интеграции...
 
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