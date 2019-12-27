ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На карту Польши добавят еще 4 города

28.12.2019 15:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Количество городов в Польше увеличится до 944.

Четыре новые города появятся на карте Польши с 1 января 2020 года. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Cтатус города через полтора века возвращает себе Червинск-над-Вислой в Мазовецком воеводстве, а также Лютутув и Пйонтек в Лодзинское воеводство и Климонтув в Свентокшиском воеводстве.

Все четыре населенных пункта потеряли статус города в результате царских репрессий за помощь январским повстанцам. 1863 года на землях бывшей Речи Посполитой восстание шляхты было подавлено.

Читайте: Украина и НАТО подписали обновленную дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству

Газета напоминает, что для получения прав города населенный пункт должен иметь градостроительный план, по крайней мере 2000 жителей, большинство которых должны зарабатывать на жизнь несельскохозяйственными видами деятельности.

После нынешних изменений количество городов в Польше увеличится до 944.
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество городов в Польше увеличится до 944.
 
Новости дня
Новости разные
 
С 29 декабря в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика