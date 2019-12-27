На карту Польши добавят еще 4 города

Четыре новые города появятся на карте Польши с 1 января 2020 года. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.





Cтатус города через полтора века возвращает себе Червинск-над-Вислой в Мазовецком воеводстве, а также Лютутув и Пйонтек в Лодзинское воеводство и Климонтув в Свентокшиском воеводстве.





Все четыре населенных пункта потеряли статус города в результате царских репрессий за помощь январским повстанцам. 1863 года на землях бывшей Речи Посполитой восстание шляхты было подавлено.





Читайте: Украина и НАТО подписали обновленную дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству





Газета напоминает, что для получения прав города населенный пункт должен иметь градостроительный план, по крайней мере 2000 жителей, большинство которых должны зарабатывать на жизнь несельскохозяйственными видами деятельности.





После нынешних изменений количество городов в Польше увеличится до 944.







