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Пожар в ОАО "Мостовдрев": в отношении начальника центральной лаборатории возбуждено уголовное дело

28.12.2019 13:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После пожара на предприятии в отношении начальника центральной лаборатории ОАО "Мостовдрев" возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Пожар в лаборатории ОАО "Мостовдрев" произошел днем 20 декабря. Люди не пострадали. Однако было повреждено имущество предприятия, в том числе огнем уничтожена электромеханическая универсальная испытательная машина стоимостью более Br35 тыc. Следователями в тот же день осмотрено место происшествия, опрошены работники организации, изъята документация по вопросам пожарной безопасности.

Мостовским районным отделом Следственного комитета в отношении начальника центральной лаборатории возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) УК. Проверяются и другие возможные причины произошедшего.

"Окончательная правовая оценка действиям ответственного лица будет дана после получения заключения пожарно-технической экспертизы, проведения всех необходимых следственных и иных процессуальных действий, а также при наличии причинной связи между нарушением правил пожарной безопасности и наступившими последствиями", - отметила Инна Позняк. Расследование уголовного дела продолжается.
 
 
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После пожара на предприятии в отношении начальника центральной лаборатории ОАО "Мостовдрев" возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщила официальный...
 
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