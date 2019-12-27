Пожар в лаборатории ОАО "Мостовдрев" произошел днем 20 декабря. Люди не пострадали. Однако было повреждено имущество предприятия, в том числе огнем уничтожена электромеханическая универсальная испытательная машина стоимостью более Br35 тыc. Следователями в тот же день осмотрено место происшествия, опрошены работники организации, изъята документация по вопросам пожарной безопасности.





Мостовским районным отделом Следственного комитета в отношении начальника центральной лаборатории возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.304 (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере) УК. Проверяются и другие возможные причины произошедшего.





"Окончательная правовая оценка действиям ответственного лица будет дана после получения заключения пожарно-технической экспертизы, проведения всех необходимых следственных и иных процессуальных действий, а также при наличии причинной связи между нарушением правил пожарной безопасности и наступившими последствиями", - отметила Инна Позняк. Расследование уголовного дела продолжается.



