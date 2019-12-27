







И это не только жители Гродно. В Пышки пообещали приехать жители Скиделя, Сморгони, Солигорска, Минска, Борисова, Гомеля Бреста , Могилева, Лиды, российского Санкт-Петербурга и даже один американец.





И если первый пробег трезвости несколько лет назад собрал всего три десятка участников, то потом с каждым разом желающих становится все больше. Например, два года назад даже не всем участникам хватило стартовых номеров. А в прошлом году на старт вышли свыше 400 человек.





Напомним, чтобы участвовать в забеге трезвости, нужно зарегистрироваться до боя курантов.





Только помните, что «даже маленькая праздничная рюмочка перед пробежкой превратит ее из удовольствия в тяжкое испытание».