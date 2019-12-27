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Все обращения взяты на контроль. Субботнюю прямую линию провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

28.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Все обращения взяты на контроль. Субботнюю прямую линию провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

Это была последняя в нынешнем году прямая линия руководства облисполкома с жителями Гродненщины.

Как подчеркнул Владимир Иосифович, многие их проблемы в течение года решались, за это отвечали конкретные исполнители. Но самая проблемная сфера – жилищно-коммунальное хозяйство – остается в центре внимания. Это подтвердила и нынешняя субботняя прямая линия, в ходе которой озвучены как раз нерешенные вопросы в этой отрасли. Подавляющее количество обращений – из Гродно.

Жители дома №19 по улице Реймонта просят включить их жилье в список капитальных ремонтов, зато звонившие в облисполком жильцы дома №12 по улице Титова рассказали, что капитальный ремонт дома проведен некачественно. Все эти вопросы взял на контроль представитель городского объединения жилищно-коммунального хозяйства. Предстоит также обследовать состояние канализационной системы на улице Панченко в бывшей деревне Лапенки, которая вошла в городскую черту.

Жители гродненского района индивидуальной жилой застройки Зарица в конце ноября звонили на прямую линию по поводу того, что недостаточно освещена проезжая часть дороги Р-44, ведущей на погранпереход Привалка. Меры были приняты, что и было озвучено на нынешней прямой линии. В этот раз в облисполком обратились жители улицы Богатая по похожему вопросу – остановка общественного транспорта не освещена. Еще один звонок из Зарицы касался плохого состояния внутриквартальных дорог. Городской коммунальной службе дано поручение провести их грейдирование. Кстати, некоторые улицы микрорайона Гродненским горисполкомом включены в список для их капитального благоустройства в 2020 году.

Жители другого микрорайона частной застройки Барановичи также просили рассмотреть их просьбу об освещении участка между улицами Тарусичская и Городенская с обустройством здесь пешеходных связей. Им приходится добираться домой по обочинам, а движение транспорта здесь всегда интенсивное. Подобную проблему подняли жители Скиделя. На подходах к железнодорожному вокзалу отсутствуют тротуарные дорожки, и им также приходится идти к поезду по обочинам.

Тему плохого освещения улиц Новая и Зеленая в темное время года озвучили в своем обращении на прямую линию жители агрогородка Ратичи Гродненского района.

Все поднятые вопросы адресованы конкретным исполнителям для их изучения и по возможности принятия мер. Всего их поступило в субботу около 20.

Был и приятный звонок, в котором мостовчане просили передать благодарность и наилучшие новогодние пожелания врачам Мостовской районной больницы за высокий профессионализм при лечении больного.

Николай ШЛЫК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Это была последняя в нынешнем году прямая линия руководства облисполкома с жителями Гродненщины. Как подчеркнул Владимир Иосифович, многие их проблемы в течение...
 
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