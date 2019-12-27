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Где появятся четыре новых магазина Duty Free
Источник материала: Партизан
Магазины беспошлинной торговли Duty Free появятся ещё на четырёх пунктах пропуска на въезде в Беларусь. Они будут расположены до зоны таможенного контроля.
Магазины duty free на въезде в Беларусь откроют в пунктах пропуска "Котловка" (на границе с Литвой), "Новая Рудня" и "Мокраны" (с Украиной), "Козловичи" (с Польшей),
Они будут расположены до зоны таможенного контроля. Таким образом, на товары, приобретенные в таком магазине, также будут распространяться нормы ввоза товаров физическими лицами для личного пользования.
Указ № 476, которым вносятся изменения в функционирование магазинов беспошлинной торговли, предусматривает оснащение магазинов duty free кассовым оборудованием, обеспечивающим блокировку продаж алкогольной и табачной продукции сверх установленных норм их беспошлинного ввоза физическими лицами. Иными словами, в магазине беспошлинной торговли нельзя приобрести свыше 3 литров алкоголя и 200 штук сигарет, пояснили в ГТК.
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Магазины беспошлинной торговли Duty Free появятся ещё на четырёх пунктах пропуска на въезде в Беларусь. Они будут расположены до зоны таможенного контроля.
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