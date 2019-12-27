Пьяный минчанин угнал у друга автомобиль и попал на нем в аварию

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 28-летний минчанин находился в гостях у своего 31-летнего приятеля. Они совместно распивали спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул, друг нашел ключи от его машины и решил прокатиться на ней, передает ГУВД Мингорисполкома.

В какой-то момент молодой человек потерял управление и врезался в стоящий попутно автомобиль. Водитель попытался скрыться с места аварии, однако очевидцы не позволили ему это сделать и вызвали милицию.

Вскоре подозреваемый был задержан. Сообщается, что ранее он был судим за кражи. В настоящий момент автомобиль возвращен владельцу. Действиям 28-летнего минчанина будет дана правовая оценка.