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Пьяный минчанин угнал у друга автомобиль и попал на нем в аварию

28.12.2019 16:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный минчанин угнал у друга автомобиль и попал на нем в аварию
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, 28-летний минчанин находился в гостях у своего 31-летнего приятеля. Они совместно распивали спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул, друг нашел ключи от его машины и решил прокатиться на ней, передает ГУВД Мингорисполкома.

Пьяный минчанин угнал у друга автомобиль и попал на нем в аварию Студент из Горок угнал автомобиль, чтобы успеть на занятия

В какой-то момент молодой человек потерял управление и врезался в стоящий попутно автомобиль. Водитель попытался скрыться с места аварии, однако очевидцы не позволили ему это сделать и вызвали милицию.

Вскоре подозреваемый был задержан. Сообщается, что ранее он был судим за кражи. В настоящий момент автомобиль возвращен владельцу. Действиям 28-летнего минчанина будет дана правовая оценка.

 
 
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Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.
 
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