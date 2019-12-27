Мы говорим Тунис, а подразумеваем – талассотерапия и современный семейный отдых

Источник материала: Виртуальный Брест

В первой статье мы рассказали вам , что побывали в солнечной и гостеприимной северо-африканской стране – Тунис, и хотели бы познакомить брестчан с возможностями, которые открываются при её посещении. Тем более, что до 31 декабря 2019 года ещё можно успеть воспользоваться максимально выгодными ценами на туры от туроператора « ИНТЕРСИТИ ».





Город Монастир

Каждая веха в истории Туниса давала толчок к развитию. Приход к власти социалиста Хабиб Бургиба ознаменовался проведением модернизации образовательной системы (образование стало доступным и обязательным), борьбой с половым неравенством (женщины получили значительные права и свободу) и развитием экономики. Для тунисцев этот человек – отец-основатель Тунисского государства. Его очень почитают, его именем принято называть главную улицу любого города. Он многое сделал для развития города, в котором родился. Именно благодаря ему Монастир стал одним из крупнейших городов Туниса. Здесь он родился, здесь же он и похоронен в специально построенном мавзолее. Именем Хабиб Бургиба назван международный аэропорт неподалёку от Монастира.





Сейчас Монастир – рыболовный порт и морской курорт. Его главная достопримечательность – древняя крепость Хартем, Большая мечеть X века, Медина – старый центр города, музей исламского искусства. В городе действуют детский парк развлечений, яхт-клуб, дайвинг-центр, гольф-клуб, школа верховой езды в Сканесе. А также большое количество ресторанов, баров, сувенирных магазинчиков.





Основная часть отелей расположена не в самом городе, а в его пригороде – Сканесе. Пляжи здесь хорошие, с чистым белым песком, море мелкое и тёплое. Отели на разный вкус и кошелёк.

Город Сусс

Родина второго президента Туниса и третий по величине город, который считается старше самого Карфагена. Первая крепость (рибат) в Суссе была построена в VIII веке, а древний финикийский порт на этом месте был заложен ещё в XI веке до н.э. и носил имя Хадрумет.





Сейчас этот древний портовый город – популярный средиземноморский курорт с услугами талассотерапии. Он раскинулся на побережье обширного живописного залива Хаммамет и является превосходнейшим местом для пляжного отдыха. Расположен в 11 км от Монастира и в 143 км от столицы страны города Ту́ниса.





Достаточно недалеко от международного аэропорта “им. Хабиба Бургибы” в Монастире и аэропорта “Энфида-Хаммамет” в городе Энфида.

Чем заняться в Суссе

Кроме роскошных пляжей, талассоцентров и сувенирных лавочек советуем посетить исторический центр города Сусс. Старый город, обнесенный крепостной стеной – Медина Сусса, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В самом центре Медины находится музей Эль-Кобба, крепость-монастырь (рибат), археологический музей, в котором собрана вторая по размерам в Тунисе коллекция римских мозаичных картин. Чуть в стороне от туристического маршрута, около западной стены, расположен Музей Дар Эссид. Экспозиция музея поможет представить, как жили богатые тунисцы, посмотреть мебель, посуду и другие предметы быта. А с верхнего этажа можно полюбоваться прекрасным видом Медины с высоты. Любителям истории будет интересно осмотреть христианские катакомбы, проложенные в III-IV веке.





А если вы не представляете свой отдых без прогулок по магазинам, то шоппинг в Суссе вас порадует. Наслаждайтесь покупками от маленьких лавочек ремесленников, где возможность поторговаться превращается в обязательный ритуал, до магазинов FIXPRICE и модных бутиков. В этом городе хорошо развитая инфраструктура, много кафе, ресторанчиков, дискотек, т.е. развлечений для молодёжи предостаточно.

Не придётся скучать и семьям с детьми. Многие отели ориентированы на семейный отдых: всё, от пляжа до меню в ресторане и анимационной программы, рассчитано на детей и их родителей. И практически в любом курортном портовом городе можно пройтись по морю на пиратском корабле + соответствующая тематике развлекательная программа.

Есть в Суссе и аквапарк AquaSplash, который находится на территории отеля ThalassaSousse. Это самый большой и самый интересный по разнообразию горок аквапарк Туниса. Гости отеля пользуются аквапарком бесплатно и без ограничений, а для внешних посетителей удовольствие платное (45 динаров для взрослого, 30 динаров за ребёнка), однако для начала придётся пройти квест под названием «найди вход в аквапарк»J

Кстати, об отелях. Здесь в основном 3* и 4* отели. Большая часть из них расположена на берегу и имеет собственный пляж, но есть и те, что расположены ближе к центру города и выхода к пляжу не имеют, постояльцам таких отелей приходится пользоваться общественными пляжами. В любом случае – уточняйте этот момент у турооператора, в офисе которого вам расскажут обо всех нюансах, и мы рекомендуем ИНТЕРСИТИ .

Порт Эль-Кантауи

Расположен в 5 км от Сусса, многие по ошибке считают его частью города, но это не так. Эль-Кантауи – это туристическая зона, специально созданная по инициативе первого президента Туниса Хабиба Бургибы, со своей инфраструктурой, магазинами, экскурсионными бюро, ресторанами, дискотеками и ночными клубами.





Здесь преобладают отели 4 и 5 звезд, созданы прекрасные условия для занятий теннисом, верховой ездой и гольфом. Построенная искусственная гавань и порт для яхт изначально планировались как туристический центр. Вокруг порта расположены рестораны и кафе, рынок, парки развлечений: аквапарк AquaPalace, парк Hannibal, фонтаны. Узкие, вымощенные камнем улочки, архитектура и бело-голубая расцветка зданий напоминают Сиди-бу-Саид. Много зелени, цветов, финиковых пальм и мандариновых деревьев. А ещё кошек, которых здесь очень любят.

Хаммамет

Один из самых популярных и многолюдных курортов. Его по праву называют «город садов».

Расположен в 60 км к югу от столицы страны на берегу залива Хаммамет и известен четвертым по величине в мире центром талассотерапии «БиоАзюр». Отели здесь на любой вкус и кошелек (от 2* до 5*), и бронировать номера в них следует заблаговременно. С первого ноября открылось раннее бронирование, которое позволит приобрести тур в Тунис до 30 % дешевле обычной его стоимости.





Город сильно вытянут вдоль береговой линии и на север, и на юг. Чётко разделен на три зоны – центральную, или историческую (район Медины), современную, где расположены жилые кварталы, и северную, или туристическую, застроенную отелями и ресторанами на пляжах. Все районы связаны автобусными маршрутами. А в близлежащие города или в столицу Туниса можно добраться на поездах или маршрутных такси.

В туристической зоне в северной части города, у моря, расположились самые роскошные отели курорта Хаммамет, которые, активно конкурируя, предлагают туристам привлекательные цены. В больших отелях имеются номера всех категорий: от стандартных одноместных, до семейных и люксов. Многие отели работают по системе «все включено» или «полупансион». Как правило, большинство туристов проводит основную часть дня у моря, а где скоротать вечер, зависит уже от ваших предпочтений. Но даже если погода вас подвела, не стоит огорчаться. Здесь тоже есть куда пойти и что посмотреть.





У этого города очень интересная история. Были в ней как периоды расцвета, так и периоды упадка. Чтобы познакомиться с этой историей, а так же с тремя, весьма оригинальными, вариантами происхождения названия этого города, стоит взять местного русскоговорящего экскурсовода. От него вы узнает многое из того, чего не найдёте в интернете. Нам повезло, экскурсии проводил Алексей Перемот. Это один из лучших, если не самый-самый лучший в Тунисе специалист. Чтобы вы понимали уровень, именно он сопровождал в течение его рабочей поездки в Тунис министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Всё самое интересное для осмотра сосредоточено в центральной части города, а точнее в Медине и в крепости – касбе, где размещается Музей истории Хаммамета. Сразу за стенами находится главная променад-зона – набережная. Прогуляться вдоль берега, посидеть (полежатьJ) в кафе Сиди бу Хдид (покровитель моряков – Святой отец Хдид), наслаждаясь вкусным кофе с традиционными тунисскими сладостями, полюбоваться визиткой Хаммамета, скульптурой Русалок с букетиками жасмина в руках (ещё одним символом курорта – весной улицы города просто пропитаны нежным ароматом этих цветов). К югу от Медины расположены руины античного города римского периода. Особо любознательным, советуем посетить Музей религий, расположенный в районе Ясмин-Хаммамет.

Набёль

Движемся дальше, и попадаем в столицу провинции и курортный центр Набёль, расположенный всего в12 километрах к северо-востоку от Хаммамета. Благодаря мастерству местных ремесленников город снискал славу «столицы керамики Туниса». Он не так популярен среди туристов, но если вы предпочитаете спокойный отдых в самобытных уголках Северной Африки, то стоит остановиться именно здесь.





Набёль - небольшой городок, обязанный своим происхождением греческим колонистам. Основанный как морской порт, впервые упоминается под названием Неаполис, несколько раз разрушался сначала римлянами, потом византийцами. Именно на его месте в IX веке арабы основали новый город Ксар-Набеуль и построили большую мечеть (Великая мечеть).

Для туристов здесь будет интересно осмотреть живописные руины античного города и Археологический музей, Медину, частный музей «Дар Заман» («Дом времени»), расположенный в бывшей резиденции губернатора. Его коллекция демонстрирует быт местных жителей в XIX веке, свадебные наряды, ювелирные украшения, предметы мебели, макеты роскошного жилища бея и скромного берберского шатра. К слову, именно Набёль стал первым городом на территории Туниса, где открылись школы для девочек-мусульманок.





Благодаря мягкому климату, прекрасным пляжам с белым мелким песком и удобному входу в море, в 60-х годах прошлого столетия стал развиваться как туристический курорт. Сам город производит приятное впечатление, он достаточно чистый, красивый, фасады многих зданий украшены фаянсовыми изразцами (будь то частный дом, офис, магазин или ресторан).

Тунис

Ту́нис – одноимённая столица государства, только местные, в отличие от привычного нам ударения на последний слог, произносят с ударением на первый. Город разместился на побережье залива. С давних времен считался вратами африканского континента, был важным центром торгового и культурного обмена. Сейчас это крупный транспортный узел. Морской порт Туниса (4 в 1) объединяет в себе грузовой, пассажирский, рыбный и военный порты. Есть международный аэропорт.





В черте города располагается всемирно известный археологический объект – руины древнего Карфагена. Исторический центр Туниса с сооружениями XII-XVIII столетий внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Облик столицы формировался под влиянием восточной и западной культур, что придало ему неповторимые черты. Здесь хорошо развитая туристическая инфраструктура, современные отели, экзотические рестораны, познавательные экскурсии и развлечения. Сейчас это красивый современный город с арабской архитектурой и французским шармом.