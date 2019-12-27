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Семья Дмитрия Лукашенко приехала поздравить детей в Дивинский детский дом в Кобринском районе

28.12.2019 17:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Внучки Лукашенко рассказали, как празднуют Новый год

В рамках акции «Наши дети» средний сын президента Дмитрий Лукашенко приехал с семьей в Дивин в Брестской области. После развлекательной программы, в которой дети участвовали вместе с семьей Лукашенко, внучки президента рассказали, как у них принято отмечать Новый год. Короткое интервью показали в выпуске новостей СТВ.



– Именно в эти праздники можно собраться всей дружной семьей и отметить их всем вместе, сплоченно, - говорит Анастасия Лукашенко.

– Мы обычно собираемся у нас дома, за столом... - говорит Дарья Лукашенко.

– ... большой семьей, - подсказывает отец.

– Готовим любимые блюда, смотрим какие-то программы интересные, концерты, - заключает девочка.

– Ну и сами новогоднее представление каждый год готовим, - добавляет мама.
 
Теги: Новости
 
 
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