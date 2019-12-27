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«Очень много движения, энергии». Какой самый сложный танец – рассказывают участники Венского бала во Дворце Независимости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск присоединяется к традиции проведения знаменитых Венских балов. Грандиозному действу отдан Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Танцевальная программа включает полонез, кадриль, польку и, конечно, знаменитый венский вальс Иоганна Штрауса. Сопровождать бал, как это принято, будут распорядитель и танцмейстер.
Алена Сырова, корреспондент:
Сами участники (а их около трех сотен) готовились на протяжении нескольких месяцев, прошли очень строгий отбор, курсы этикета и, естественно, курс танцев. Ну и тщательно подбирались наряды.
Что касается нарядов, тут тоже все строго регламентировано: кавалеры – во фраках, смокингах и парадной форме, а дамы – непременно в платьях в пол светлых оттенков: нежно-розовых, голубых, в белом – только дебютантки. Именно полонезом дебютантов откроется Венский бал.
С каким настроением вы во Дворце Независимости?
– Волнительное настроение, очень волнительно участвовать на таком мероприятии.
Алена Сырова:
– Я занимался танцами, но на балах еще не участвовал, поскольку дебютант здесь. Наверное, для меня это левый поворот, здесь нас обучили ему. Вальс Венский именно.
Алена Сырова:
– Я тоже долгое время занимаюсь танцами. Было, конечно, сложно выучить какие-то новые направления. Очень много движения, энергии нужно вкладывать.
Алена Сырова:
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«Очень много движения, энергии». Какой самый сложный танец – рассказывают участники Венского бала во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Минск присоединяется к традиции проведения знаменитых Венских балов. Грандиозному действу отдан Дворец Независимости, сообщили в программе...
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