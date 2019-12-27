ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Очень много движения, энергии». Какой самый сложный танец – рассказывают участники Венского бала во Дворце Независимости

28.12.2019 17:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск присоединяется к традиции проведения знаменитых Венских балов. Грандиозному действу отдан Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцевальная программа включает полонез, кадриль, польку и, конечно, знаменитый венский вальс Иоганна Штрауса. Сопровождать бал, как это принято, будут распорядитель и танцмейстер.

За происходящим наблюдает корреспондент Алена Сырова.

«Очень много движения, энергии». Какой самый сложный танец – рассказывают участники Венского бала во Дворце Независимости

Алена Сырова, корреспондент:
Во Дворце Независимости все готово к проведению первого в Беларуси Венского бала. Обычно строгий и официальный зал во Дворце Независимости, где принимают самых важных гостей, где проходят важные политические события, сегодня преобразился до неузнаваемости: здесь много живых цветов и предметов интерьера – все по канонам Венских балов. Это неудивительно, ведь традиция Венского бала занесена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

«Очень много движения, энергии». Какой самый сложный танец – рассказывают участники Венского бала во Дворце Независимости

Сами участники (а их около трех сотен) готовились на протяжении нескольких месяцев, прошли очень строгий отбор, курсы этикета и, естественно, курс танцев. Ну и тщательно подбирались наряды.

Что касается нарядов, тут тоже все строго регламентировано: кавалеры – во фраках, смокингах и парадной форме, а дамы – непременно в платьях в пол светлых оттенков: нежно-розовых, голубых, в белом – только дебютантки. Именно полонезом дебютантов откроется Венский бал.

С каким настроением вы во Дворце Независимости?

«Очень много движения, энергии». Какой самый сложный танец – рассказывают участники Венского бала во Дворце Независимости

– Волнительное настроение, очень волнительно участвовать на таком мероприятии.

Алена Сырова:
Говорят, очень много новых танцев мы сегодня увидим, все-таки программа Венского бала это предполагает. Скажите, какой из них для вас оказался самым сложным?

– Я занимался танцами, но на балах еще не участвовал, поскольку дебютант здесь. Наверное, для меня это левый поворот, здесь нас обучили ему. Вальс Венский именно.

Алена Сырова:
А для вас?

«Очень много движения, энергии». Какой самый сложный танец – рассказывают участники Венского бала во Дворце Независимости

– Я тоже долгое время занимаюсь танцами. Было, конечно, сложно выучить какие-то новые направления. Очень много движения, энергии нужно вкладывать.

«Очень много движения, энергии». Какой самый сложный танец – рассказывают участники Венского бала во Дворце Независимости

Алена Сырова:
Организаторы обещают очень много сюрпризов на балу. Состоять он будет из двух частей: официальной и неофициальной.

Люди в материале: Алена Сырова
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минск присоединяется к традиции проведения знаменитых Венских балов. Грандиозному действу отдан Дворец Независимости, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Никого не напоминает? Девочка не выдержала долгой прогулки по магазинам и уснула
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика