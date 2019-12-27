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На Комаровке продают яблоки по 10 рублей за килограмм, а мандарины - по 15

28.12.2019 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Комаровском рынке в Минске в одной из торговых точек продают яблоки по 10 рублей за килограмм. Здесь же можно купить мандарины по 15 рублей за килограмм.


На ценнике написано, что яблоко «очень твердое, сочное, хрустящее», а мандарины — «супер сладкие, очень сочные».

Белорусские и польские яблоки сейчас в Беларуси продают в среднем за 1,5−2,5 рубля.

В этом году в нашей стране невысокий урожай яблок. Цены на них будут складываться в зависимости от спроса и предложения, отмечали ранее в МАРТ.

«Цены у нас не регулируются, они договорные. Будут определять спрос и предложение. МАРТ имеет право не более 90 дней в течение года устанавливать цены на социально значимые товары, в том числе на яблоки. Пока такой необходимости у нас нет», — рассказывали в МАРТ.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году был рекордный за последние 10 лет урожай яблок. В связи с этим было принято решение для обеспечения максимальной продажи через организованную торговлю внести изменение в постановление об ассортиментных перечнях. Торговым предприятиям в два раза было увеличено количество наименований яблок — до 2−6. «Это провело к тому, что за четвертый квартал доля отечественных яблок увеличилась с 10 до 40%. Потом мы вернулись к 1−3 наименованиям», — пояснили в МАРТ.

 
Теги: Минск
 
 
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На Комаровском рынке в Минске в одной из торговых точек продают яблоки по 10 рублей за килограмм. Здесь же можно купить мандарины по 15 рублей за килограмм.
 
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