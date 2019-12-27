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В Барановичах женщина на «Опеле» проломила забор, въехала во двор и ушла с места ДТП

28.12.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла вечером 27 декабря на пересечении улиц Славянской и Новомышской.

В Барановичах женщина на «Опеле» проломила забор, въехала во двор и ушла с места ДТП

ДТП на пересечении улиц Новомышской и Славянской.

По словам очевидца, водитель «Опеля» двигалась по улице Славянской в сторону улицы Новомышской. Подъезжая к пересечению с улицей Новомышской, водитель не справилась с управлением и въехала во двор частного дома. При этом проломила железобетонный забор и сломала вольер, в котором находился алабай. Хозяев дома не было.

После аварии женщина ушла со двора. Через два часа ее нашли сотрудники милиции и доставили на место ДТП.

В Барановичах женщина на «Опеле» проломила забор, въехала во двор и ушла с места ДТП

В Барановичах женщина на «Опеле» проломила забор, въехала во двор и ушла с места ДТП

— Женщина была в состоянии алкогольного опьянения: от нее исходил запах алкоголя, а также она пошатывалась, когда шла, — рассказал Intex-press очевидец аварии.

По информации Intex-press, после аварии у алабая повреждены задние лапы.

В Барановичах женщина на «Опеле» проломила забор, въехала во двор и ушла с места ДТП

Люди в аварии не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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  Авария произошла вечером 27 декабря на пересечении улиц Славянской и Новомышской. ДТП на пересечении улиц Новомышской и Славянской. По словам очевидца, водитель...
 
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