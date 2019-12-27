|
Бортпроводники Lufthansa планируют предновогоднюю забастовку
Источник материала: Партизан
Немецкий профсоюз Ufo готовит забастовку бортпроводников авиакомпании Lufthansa, она может пройти еще в этом году, сообщает агентство DPA.
По информации агентства, Ufo ранее сообщил членам профсоюза о том, что в ходе рождественских праздников были предприняты попытки провести очередные переговоры с руководством авиакомпании, но они провалились.
Последняя забастовка такого рода проводилась силами персонала дочерних компаний — Lufthansa CityLine, Germanwings, Eurowings Deutschland и SunExpress. Акция состоялась в ноябре, в ходе забастовки было отменено около 1500 рейсов, были затронуты интересы примерно 200 тыс. пассажиров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий профсоюз Ufo готовит забастовку бортпроводников авиакомпании Lufthansa, она может пройти еще в этом году, сообщает агентство DPA.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)