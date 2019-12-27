Бортпроводники Lufthansa планируют предновогоднюю забастовку

По информации агентства, Ufo ранее сообщил членам профсоюза о том, что в ходе рождественских праздников были предприняты попытки провести очередные переговоры с руководством авиакомпании, но они провалились.













Последняя забастовка такого рода проводилась силами персонала дочерних компаний — Lufthansa CityLine, Germanwings, Eurowings Deutschland и SunExpress. Акция состоялась в ноябре, в ходе забастовки было отменено около 1500 рейсов, были затронуты интересы примерно 200 тыс. пассажиров.







