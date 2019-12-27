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Бортпроводники Lufthansa планируют предновогоднюю забастовку

28.12.2019 19:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкий профсоюз Ufo готовит забастовку бортпроводников авиакомпании Lufthansa, она может пройти еще в этом году, сообщает агентство DPA.

По информации агентства, Ufo ранее сообщил членам профсоюза о том, что в ходе рождественских праздников были предприняты попытки провести очередные переговоры с руководством авиакомпании, но они провалились.



Последняя забастовка такого рода проводилась силами персонала дочерних компаний — Lufthansa CityLine, Germanwings, Eurowings Deutschland и SunExpress. Акция состоялась в ноябре, в ходе забастовки было отменено около 1500 рейсов, были затронуты интересы примерно 200 тыс. пассажиров.
 
 
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Немецкий профсоюз Ufo готовит забастовку бортпроводников авиакомпании Lufthansa, она может пройти еще в этом году, сообщает агентство DPA.
 
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