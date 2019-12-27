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Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

28.12.2019 20:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Судя по долгосрочным прогнозам, не стоит ждать морозов в январе. Начало 2020-года в Беларуси пройдёт под маркой плюса, рассказали в программе «Плюс-минус». Снега и минуса не будет и в новогоднюю ночь. В понедельник на большой части страны погоду будет определять атмосферный фронт с Западной Европы. Во вторник скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. А в первый день нового года погодные тренды будут диктовать неустойчивые воздушные массы, поступающиеся с северо-запада Европы.

Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Новогодняя неделя пройдёт под знаком противостояния тёплых воздушных масс атлантического происхождения и более холодного воздуха, поступающего со Скандинавии. В ночь на 30 декабря будет морозно, в дневные часы наша страна попадёт в орбиту влияния мощного североатлантического циклона, смещающегося через север Скандинавии к востоку. На большей части территории – осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ожидаются гололёдные явления. В северных и центральных районах страны усилится ветер – порывами до 15-18 м/с. И при этом в дневные часы уже температурный фон будет колебаться: от -2 по востоку до +3 по западу страны. В последний день уходящего года, 31 декабря погода обещает быть неустойчивой. Воздушные массы будут поступать со Скандинавского полуострова уже более прохладные.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде
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Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде

Люди в материале: Ольга Федотова
 
 
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Судя по долгосрочным прогнозам, не стоит ждать морозов в январе. Начало 2020-года в Беларуси пройдёт под маркой плюса, рассказали в программе «Плюс-минус». Снега и...
 
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