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Какой будет новогодняя неделя? Синоптики рассказали о погоде
Источник материала: СТВ
Судя по долгосрочным прогнозам, не стоит ждать морозов в январе. Начало 2020-года в Беларуси пройдёт под маркой плюса, рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Судя по долгосрочным прогнозам, не стоит ждать морозов в январе. Начало 2020-года в Беларуси пройдёт под маркой плюса, рассказали в программе «Плюс-минус». Снега и...
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