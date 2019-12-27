ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хоккей. «Юность» нанесла поражение «Гомелю» в матче экстралиги «А»

28.12.2019 20:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 декабря в хоккейной экстралиге «А» было сыграно три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидером на новогодние каникулы уходит столичная «Юность». Парни Александра Макрицкого в гостях нанесли поражение «Гомелю» – 4:2.

Прерывает череду своих неудач «Неман». Гродненцы на чужом льду одержали победу над солигорским «Шахтером». В овертайме победу «красно-чёрным» принес Никита Ремезов, который реализовал большинство. К слову, у нападающего в этом поединке дубль. «Металлург» в серии буллитов был сильнее «Динамо» из Молодечно.

Хоккей. «Юность» нанесла поражение «Гомелю» в матче экстралиги «А»

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 28 декабря в хоккейной экстралиге «А» было сыграно три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидером на новогодние каникулы уходит...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика