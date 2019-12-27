Под Фаниполем водители попали в ДТП и ждали ГАИ. Водитель фуры не заметил одну из машин, погиб мужчина

Источник материала: Tut.by

В ДТП под Фаниполем погиб 47-летний мужчина. Он приехал к сыну на место аварии и сидел в машине, когда в нее врезалась фура. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: Telegram-канал «Инцидент Минск»

28 декабря, около 16.00, на 22-км автодороги Р1 произошла авария. Из-за несоблюдения безопасного бокового интервала в крайней левой полосе по касательной столкнулись автомобили Ford и Dodge. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Водители выставили аварийный знак и стали дожидаться прибытия ГАИ.

К 25-летнему водителю Ford на место аварии приехал его 47-летний отец и сел на заднее сиденье. В это время водитель фуры Volvo, обгоняя автобус, из-за сумерек и непогоды не заметил стоящие машины и врезался в Ford.



Фото: Telegram-канал «Инцидент Минск»



Фото: Telegram-канал «Инцидент Минск»

В результате аварии отец водителя Ford погиб на месте, сам водитель и его мать с различными травмами доставлены в больницу.