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Под Фаниполем водители попали в ДТП и ждали ГАИ. Водитель фуры не заметил одну из машин, погиб мужчина

28.12.2019 20:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ДТП под Фаниполем погиб 47-летний мужчина. Он приехал к сыну на место аварии и сидел в машине, когда в нее врезалась фура. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Telegram-канал «Инцидент Минск»

28 декабря, около 16.00, на 22-км автодороги Р1 произошла авария. Из-за несоблюдения безопасного бокового интервала в крайней левой полосе по касательной столкнулись автомобили Ford и Dodge. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Водители выставили аварийный знак и стали дожидаться прибытия ГАИ.

К 25-летнему водителю Ford на место аварии приехал его 47-летний отец и сел на заднее сиденье. В это время водитель фуры Volvo, обгоняя автобус, из-за сумерек и непогоды не заметил стоящие машины и врезался в Ford.


Фото: Telegram-канал «Инцидент Минск»

Фото: Telegram-канал «Инцидент Минск»

В результате аварии отец водителя Ford погиб на месте, сам водитель и его мать с различными травмами доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В ДТП под Фаниполем погиб 47-летний мужчина. Он приехал к сыну на место аварии и сидел в машине, когда в нее врезалась фура.
 
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