|
Под Фаниполем водители попали в ДТП и ждали ГАИ. Водитель фуры не заметил одну из машин, погиб мужчина
Источник материала: Tut.by
В ДТП под Фаниполем погиб 47-летний мужчина. Он приехал к сыну на место аварии и сидел в машине, когда в нее врезалась фура. Об этом
28 декабря, около 16.00, на 22-км автодороги Р1 произошла авария. Из-за несоблюдения безопасного бокового интервала в крайней левой полосе по касательной столкнулись автомобили Ford и Dodge. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Водители выставили аварийный знак и стали дожидаться прибытия ГАИ.
К 25-летнему водителю Ford на место аварии приехал его 47-летний отец и сел на заднее сиденье. В это время водитель фуры Volvo, обгоняя автобус, из-за сумерек и непогоды не заметил стоящие машины и врезался в Ford.
В результате аварии отец водителя Ford погиб на месте, сам водитель и его мать с различными травмами доставлены в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Фаниполем водители попали в ДТП и ждали ГАИ. Водитель фуры не заметил одну из машин, погиб мужчина
В ДТП под Фаниполем погиб 47-летний мужчина. Он приехал к сыну на место аварии и сидел в машине, когда в нее врезалась фура.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)