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Новогоднее настроение для каждого. В Борисове провели бал для юных жителей области, а по улицам прошлись Деды Морозы и Снегурочки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 декабря в Борисове решили порадовать абсолютно всех. К шествию Дедов Морозов и Снегурочек мог присоединиться каждый – для этого стоило только облачиться в новогодний костюм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А детей ждал еще один сюрприз: во Дворце культуры прошел ежегодный благотворительный праздник, который собрал более 850 юных жителей области – это победители олимпиад, отличники, лидеры молодежного движения и воспитанники детских домов.
Мария Шашок:
Анастасия Вершицкая:
Татьяна Апранич, начальник управления по образованию Миноблисполкома:
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Новогоднее настроение для каждого. В Борисове провели бал для юных жителей области, а по улицам прошлись Деды Морозы и Снегурочки
Новости Беларуси. 28 декабря в Борисове решили порадовать абсолютно всех. К шествию Дедов Морозов и Снегурочек мог присоединиться каждый – для этого стоило только...
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