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Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

28.12.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Сенненскую школу-интернат с зарядом новогоднего настроения заглянули профсоюзные лидеры страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

Учебное заведение – без преувеличения – уникальное. Здесь вместе с общим образованием ребята получают и профессиональное. Потому и подарки – с особым колоритом: станки, инструменты, материалы для швейной и столярной мастерских.

Новогоднее настроение для каждого. В Борисове провели бал для юных жителей области, а по улицам прошлись Деды Морозы и Снегурочки

Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

Новогодние праздники – лишь часть большой благотворительной акции «Профсоюзы – детям», которая в режиме нон-стоп проходит с 2002 года.

Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

Андрей Филиппов, учащийся Сенненской школы-интерната:
Подарили нам рабочий инструмент. Вот один из них – шлифовальная машинка, который мы уже отпрактиковали. Рабочая форма, которая сейчас на мне, они также подарили. Мы очень благодарны нашим спонсорам, ведь благодаря им мы можем развиваться и становиться лучше.

Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

Глава Федерации профсоюзов попробовал вместе с учащимися свои силы в столярном деле. А в швейной мастерской заказал 400 комплектов постельного белья для профсоюзного санатория.

Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Очень важно душевное и искреннее общение, когда сегодня посещают, когда сегодня встречаются. И это очень важно, потому что если мы помогаем сегодня детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, ребенок видит, что мы решаем те или иные проблемы солидарно, то, безусловно, отпечаток у него в душе останется, в его сердце. И он это пронесет через всю свою жизнь. И когда он вырастет, станет взрослым, он никогда не пройдет мимо чужой беды.

Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

Люди в материале: Михаил Орда, Андрей Филиппов
 
 
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Новости Беларуси. В Сенненскую школу-интернат с зарядом новогоднего настроения заглянули профсоюзные лидеры страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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