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Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Сенненскую школу-интернат с зарядом новогоднего настроения заглянули профсоюзные лидеры страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учебное заведение – без преувеличения – уникальное. Здесь вместе с общим образованием ребята получают и профессиональное. Потому и подарки – с особым колоритом: станки, инструменты, материалы для швейной и столярной мастерских.
Новогодние праздники – лишь часть большой благотворительной акции «Профсоюзы – детям», которая в режиме нон-стоп проходит с 2002 года.
Андрей Филиппов, учащийся Сенненской школы-интерната:
Глава Федерации профсоюзов попробовал вместе с учащимися свои силы в столярном деле. А в швейной мастерской заказал 400 комплектов постельного белья для профсоюзного санатория.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
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Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты
Новости Беларуси. В Сенненскую школу-интернат с зарядом новогоднего настроения заглянули профсоюзные лидеры страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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