Из хобби – в бизнес: как работает единственная в Беларуси фабрика елочных игрушек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новогоднее настроение на единственной в Беларуси фабрике елочных игрушек царит круглый год. Производство открыл местный коллекционер – владелец самого большого в мире собрания новогодних украшений. Корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова рассмотрела уникальные экземпляры.

В конце XIX века елочный шар был украшением королевских балов в Вене. Сегодня он – уникальный экспонат и жемчужина коллекции Андрея Бегуна. Чтобы собрать ее, коллекционер объехал полмира.

«Игрушки из Африки ты не закажешь через известные онлайн-сервисы. Их нужно покупать на месте, выменивать у местных племен. Я декларирую, что это самая большая коллекция игрушек в мире. Находится она сейчас в Минске», – говорит коллекционер, директор предприятия Андрей Бегун.

Новогодние игрушки Андрей собирал с детства, но никогда не думал, что хобби однажды перерастет в бизнес. Несколько лет назад коллекционер открыл единственную в Беларуси фабрику по производству елочных украшений.

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«Наш ассортимент насчитывает порядка 500 уникальных артикулов. Это игрушки от самых дешевых и до самых дорогих, сделанных с применением кристаллов Swarovski», – добавил коллекционер.

Елочные украшения 40 мастеров создают круглый год. Полина Шарик расписывает сов. Говорит, у каждой птицы свой неповторимый образ. «Где-то, может быть, немножко тон отличается, потому что краска, которая замешивается, может еще высветляться», – объяснила художник.

Предприятие работает без простоев. Заказов много: что-то уходит в торговые сети Беларуси, а что-то на экспорт в страны ближнего зарубежья.

«Радость, наступление Нового года и позитив всегда. Ходишь и каждый день какие-то новые игрушки упаковываешь. Все время интересно. Очень хорошая работа», – сказала комплектовщик-упаковщик Ирина Шуляковская.

Чтобы идти в ногу с мировыми тенденциями, Андрей Бегун каждый год ездит во Франкфурт на самую большую в мире выставку елочных игрушек и новогодней атрибутики. Говорит, это хорошая возможность обменяться опытом, узнать о трендах сезона и просто зарядиться хорошим новогодним настроением.