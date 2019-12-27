ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встречаем Новый год на природе. 5 лайфхаков

28.12.2019 20:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Отличная альтернатива шумному городу на Новый год – пикник на природе. Как правильно подготовиться к выездному празднику? Лайфхаки эксперта – в программе «Плюс-минус»

Встречаем Новый год на природе. 5 лайфхаков

Ольга Бай, организатор мероприятий:
Если вы решили праздновать Новый год на улице, то первое, что я бы посоветовала, это организовать себе план Б на случай непредсказуемых погодных условий. Мы живём в стране с нестабильной погодой. Вы никогда не можете на 100% оценить, насколько комфортно вам будет находиться на улице.

Вы можете заказать обогревательные пирамиды, они работают от газа. И если вы 4 штуки себе закажете, вам будет достаточно долгое время тепло.

Встречаем Новый год на природе. 5 лайфхаков

Обязательно продумайте, в чём вы будете одеты. Мне кажется, на улице главное правило – не красиво, как обычно мы в Новый год наряжаемся, а практично, тепло, надёжно. При подготовке праздничного стола я бы посоветовала акцентировать внимание на тёплых напитках. Если у вас нет возможности готовить их сразу на месте, то запастись или термосами, или горелками, опять же, газовыми с кастрюлями, где вы можете это приготовить.

Можно организовать какой-то квест. Собраться, например, за 2-3 часа до Нового года, проходить какие-то станции, к примеру, выполнять какие-то задания, например к 12 часам приближаться там, где будет праздничный стол, и выдвинуться дальше.

Здесь важнее всего ваше настроение. Если оно у вас есть, у вас соберётся крутая компания, где бы вы не праздновали и не встречали Новый год, у вас всё получится на ура.

Люди в материале: Ольга Бай
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отличная альтернатива шумному городу на Новый год – пикник на природе. Как правильно подготовиться к выездному празднику? Лайфхаки эксперта – в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Фаниполем водители попали в ДТП и ждали ГАИ. Водитель фуры не заметил одну из машин, погиб мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика