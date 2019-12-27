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Встречаем Новый год на природе. 5 лайфхаков
Источник материала: СТВ
Отличная альтернатива шумному городу на Новый год – пикник на природе. Как правильно подготовиться к выездному празднику? Лайфхаки эксперта – в программе
Ольга Бай, организатор мероприятий:
Обязательно продумайте, в чём вы будете одеты. Мне кажется, на улице главное правило – не красиво, как обычно мы в Новый год наряжаемся, а практично, тепло, надёжно. При подготовке праздничного стола я бы посоветовала акцентировать внимание на тёплых напитках. Если у вас нет возможности готовить их сразу на месте, то запастись или термосами, или горелками, опять же, газовыми с кастрюлями, где вы можете это приготовить.
Здесь важнее всего ваше настроение. Если оно у вас есть, у вас соберётся крутая компания, где бы вы не праздновали и не встречали Новый год, у вас всё получится на ура.
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Отличная альтернатива шумному городу на Новый год – пикник на природе. Как правильно подготовиться к выездному празднику? Лайфхаки эксперта – в...
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