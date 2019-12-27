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Дед Мороз со Снегурочкой, Баба-яга, Кикимора, эльфы, танцы и волшебство в брестском парке

28.12.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Одно из самых сказочных мест в городе – это усадьба берестейского Деда Мороза в парке культуры и отдыха. Располагается она на летней танцевальной площадке, которую местные старожилы называли ранее «пляц».

Дед Мороз со Снегурочкой, Баба-яга, Кикимора, эльфы, танцы и волшебство в брестском парке

Зимой там, как по мановению волшебной палочки, вырастает целый деревянный городок с резиденцией Деда Мороза и его внучки Снегурочки, хранилищем подарков, где живёт парочка симпатичных эльфов, деревянной избушкой Бабы Яги и настоящим колодцем, в котором обитает кокетливая Кикимора.

Дед Мороз со Снегурочкой, Баба-яга, Кикимора, эльфы, танцы и волшебство в брестском парке

В усадьбе обитатели волшебной страны разыгрывают настоящие театрализованные представления. Ребята и малыши различного возраста борются с происками коварной старушки Бабы Яги и помогают добрым эльфам. Танцы вместе со сказочными персонажами под зажигательные эстрадные ритмы никому не дадут замёрзнуть даже в холодную погоду.

Дед Мороз со Снегурочкой, Баба-яга, Кикимора, эльфы, танцы и волшебство в брестском парке

Дедушка Мороз вместе с гостями праздника при помощи волшебного посоха зажигает новогоднюю ёлку, а потом все вместе - родители и дети, а также бабушки и дедушки - водят хороводы. Сказочные персонажи разыгрывают различные конкурсы.

Дед Мороз со Снегурочкой, Баба-яга, Кикимора, эльфы, танцы и волшебство в брестском парке

Конечно, никто из пришедших не остаётся без сладкого подарка, которые Дед Мороз раздаёт при помощи Снегурочки. Потом все дружно идут звонить в колокол, который исполняет загаданные желания, фотографируются и делают селфи. Малыши, конечно, побаиваются Бабу Ягу, а ребята постарше смело идут к ней на руки – не такая она уж злая.

 
 
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  Одно из самых сказочных мест в городе – это усадьба берестейского Деда Мороза в парке культуры и отдыха. Располагается она на летней танцевальной площадке,...
 
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