Областной Совет РОО «Белая Русь» подвел итоги работы. Комментарий заместителя председателя Кореличского райисполкома, председателя РО РОО «Белая Русь» Руслана Абрамчика

Источник материала: Полымя

В середине декабря Гродненский государственный медицинский университет стал площадкой для обсуждения важнейших итогов работы областного Совета РОО «Белая Русь». О главных направлениях, рассматриваемых на заседании, рассказал заместитель председателя Кореличского райисполкома, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Руслан Абрамчик.





– На протяжении второго полугодия 2019 года общественное объединение занималось вопросами участия РОО «Белая Русь» в выборах депутатов Парламента. Сюда входили различные направления деятельности первичных организаций-членов объединения по обеспечению проведения избирательной кампании. В первую очередь, эти мероприятия были направлены на информирование граждан о предстоящем событии республиканского масштаба. Дата, место проведения, кандидаты и правила голосования – все это нужно было довести до сведения электората. Также нашей задачей являлось привлечение жителей страны на избирательные участки, с чем в большинстве своем мы справились.

Второе направление, которому также уделялось особое внимание, – это участие членов общественного объединения в работе избирательных комиссий. Так, например, в каждом районе Гродненской области, в том числе и Кореличском, на протяжении всей кампании работали члены комиссий, выдвинутые РОО «Белая Русь». Для нас это важно, т.к. дает ясное представление о масштабе и силе районной организации, о признании государством роли нашего объединения в общественной жизни страны.

Важным вопросом на заседании стало и участие членов РОО «Белая Русь» в качестве наблюдателей на прошедших выборах. Наша задача состояла в том, чтобы обучить людей основам белорусского законодательства, чтобы в итоге выборы прошли без эксцессов. И, как показала практика, с этим мы справились успешно.

Также в работу РОО «Белая Русь» входило содействие тем кандидатам в депутаты, которые разделяют идейную платформу нашего объединения. Так, например, были организованы многочисленные кампании по сбору подписей и агитационные пикеты. Стоит отметить, что Кореличская районная организация оказала и значительную финансовую поддержку своему кандидату. В итоге один из активнейших членов «Белой Руси» Александр Сонгин стал депутатом Палаты представителей седьмого созыва, что также может служить доказательством плодотворной работы нашего объединения.

Подытоживая вышесказанное, работа всех организаций РОО «Белая Русь» в 2019 году была признана удовлетворительной. В завершение члены объединения наметили план работы на предстоящий год, а лучших из лучших наградили Почетными грамотами республиканского и областного уровней.

Виктория КОСТЮК