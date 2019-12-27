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Завтра, 29 декабря, розничные цены на автомобильное топливо изменяются
Источник материала: Партизан
“Белнефтехим”
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,64 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,74 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,96 руб., дизельного топлива – 1,74 руб.
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“Белнефтехим” объявил, что с 29 декабря в Беларуси вновь повышается стоимость дизельного топлива и бензина на 1 копейку.
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