Состоится ли встреча Лукашенко с Помпео?









«О, Помпео! — всполошился интернет, как только просочились некие слухи от неких источников о встрече Лукашенко с госсекретарем США. Дальше, каких только предположений на сей счет не было! Если по дате встречи мнения сходятся — 4 января, то локации самые разные называются (чуть ли не Киев). «Пул Первого» по традиции попробовал уточнить… Но судя по отсутствию конкретного ответа — все версии интересные», — написал анонимный автор канала, снабдив сообщение большим количеством эмодзи.









reform.by Источники Reform.by также не исключили такую возможность. Встреча может состояться во время турне госсекретаря США по региону в начале следующего месяца. В частности, запланирован визит Помпео в Киев 3-4 января. Напомним, 25 декабря издание Foreign Policy сообщило со ссылкой на «официальные лица США», что госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, последует примеру Джона Болтона и в январе отправится в Минск , пишетИсточники Reform.by также не исключили такую возможность. Встреча может состояться во время турне госсекретаря США по региону в начале следующего месяца. В частности, запланирован визит Помпео в Киев 3-4 января.



