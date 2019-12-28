Как создать себе праздничное настроение. Простые советы от нашего колумниста

Источник материала: Tut.by

Наш постоянный колумнист Анна Петрова рассуждает о завышенных ожиданиях от Нового года и о том, как создать праздничное настроение, если пока его нет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вчера, вынимая из почтового ящика рекламные буклеты, я неожиданно увидела среди них красивый новогодний конверт. Внутри была открытка с поздравлением от подруги, живущей не на другом континенте, а всего лишь в соседнем районе. Оказывается, что такая простая вещь вполне может подарить то самое ощущение праздника.

Новый год традиционно считается главным праздником года, соответственно и требования к нему завышенные. Хочется чуда, сказки и волшебства, но что делать, если все вокруг погрязли в предновогодней суете, а у вас ощущения праздника нет?

В детстве праздник нам создавали родители. Когда наши дети были маленькими, мы создавали праздник для них и ради них. Но если мы сами уже взрослые, а дети или уже настолько выросли, что отмечают Новый год с друзьями, или они вообще пока еще только в планах, то создать праздник мы можем только сами и только для себя.

Идем в отдел с новогодними украшениями

Начать подзаряжаться атмосферой праздника лучше всего в отделах с новогодними аксессуарами. Походить среди разноцветной сверкающей мишуры, пощупать всевозможные украшения, выбрать что-нибудь новенькое и красивое для своего дома: необычную гирлянду, несколько новых елочных украшений, свечи и красивую скатерть со снежинками или снеговиками.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Украшаем дом

Настроение создает окружение, и складывается оно из мелочей. Сегодня существует такое разнообразие сказочно красивых новогодних аксессуаров, что несколько правильно подобранных деталей способны полностью преобразить интерьер. Да стоит просто повесить на окно гирлянду из фонариков и зажечь несколько свечей, как дом заиграет совсем другими красками, а там и настроение подтянется. А можно вспомнить детство и разрисовать окна белыми снежинками или вырезать их из бумаги.

Ставим елку

Как ни крути, а елка — это все-таки главный атрибут праздника. Поставили елку — считайте полдела сделано. В идеале хорошо бы, конечно, живую — чтобы запахи свежей хвои помогли возродить в памяти давно утерянные детские ощущения, или можно просто поставить в вазу еловые ветки. Но пойдет и искусственная, даже совсем небольшая, главное — основательно ее украсить, обязательно купив новые елочные украшения.

Создаем новогодний плей-лист

Чтоб ударить по всем фронтам, не обойтись и без музыкального сопровождения, а значит, надо составить плей-лист из любимых новогодних песен. Конечно же, у каждого из нас своя история, свои ассоциации, свои любимые мелодии. Это может быть Let it’s snow, «В лесу родилась елочка» или саундтреки из старых новогодних фильмов — неважно, что больше по вкусу, пусть звучит фоном все эти предпраздничные дни.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Включаем новогодние фильмы

Еще один способ погрузиться в атмосферу праздника — включить новогодние фильмы, лучше всего старые, чтобы вернуть то самое ощущение праздника из детства. Опять же, у каждого они свои — от классических «Иронии судьбы» и «Одного дома» до неочевидного «Крепкого орешка — 2».

Добавляем ароматов

В предпраздничные дни стоит наполнить дом приятными ароматами, ассоциирующимися с Новым годом: купить мандаринов, пирогов с корицей, имбирное печенье, зажечь побольше ароматических свечей.

Покупаем себе подарок

Для создания атмосферы праздника не помешает немного походить по торговым центрам. Да, сейчас там шумно и многолюдно, но именно вот эта вот суета вкупе со звучащими отовсюду новогодними мелодиями и праздничными украшениями поможет почувствовать себя сопричастным и создаст правильный настрой. И не нужно бродить без цели: обязательно купите себе подарок, пусть даже это будет какая-то мелочь — красиво его упакуйте и положите под елку.



Фото: pixabay.com

Составляем план

Для этого надо решить, как именно вы хотите встретить Новый год. Если у вас в приоритете семейное застолье, продумайте меню, составьте список продуктов, выберите наряд. Если совсем не хотите стоять у плиты, стоит подумать о готовых блюдах из кулинарии. Если вы остаетесь в одиночестве, вспомните о фильмах, которые давно хотели посмотреть, и побалуйте себя вкусностями. Если боитесь оставаться в одиночестве, в Новый год в городе всегда есть куда пойти просто потусить среди людей: от центральной елки до любого работающего заведения — в новогоднюю ночь атмосфера вокруг настолько дружественная, что будет комфортно и без компании. Тем более что главное — это правильный настрой. С наступающим!