Названа десятка лучших музыкальных альбомов 2019 года по версии журнала People. Примечательно, что авторами топ-10 пластинок уходящего года стали только женщины

✅ Топ-10 лучших музыкальных альбомов 2019-го:

  1. Ариана Гранде («Thank u, next»);
  2. Lizzo («Cuz I Love You»);
  3. Тейлор Свифт («Lover»);
  4. Билли Айлиш («When We All Fall Asleep»);
  5. Билли Айлиш («Where Do De Go?»);
  6. Лана Дель Рей («Norman F-Rockwell»);
  7. Бейонсе («Homecoming: The Live Album»);
  8. Ари Леннокс («She Butter Baby»);
  9. Марен Моррис («Girl»);
  10. Бриттани Ховард («Jaima»).