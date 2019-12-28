⭐ Названа десятка лучших музыкальных альбомов 2019 года по версии журнала People. Примечательно, что авторами топ-10 пластинок уходящего года стали только женщины❗
✅ Топ-10 лучших музыкальных альбомов 2019-го:
- Ариана Гранде («Thank u, next»);
- Lizzo («Cuz I Love You»);
- Тейлор Свифт («Lover»);
- Билли Айлиш («When We All Fall Asleep»);
- Билли Айлиш («Where Do De Go?»);
- Лана Дель Рей («Norman F-Rockwell»);
- Бейонсе («Homecoming: The Live Album»);
- Ари Леннокс («She Butter Baby»);
- Марен Моррис («Girl»);
- Бриттани Ховард («Jaima»).