Женщина вышла замуж, но все равно ходит к бывшему. Она не изменщица, а героиня

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Жительница Китая вышла замуж, но каждый день навещает своего бывшего супруга. Однако нынешний муж не ругает женщину за частые визиты к другому мужчине, а только всячески поддерживает, рассказывает medialeaks.ru





Женщина по фамилии Цзя из провинции Шандунь, Китай, уже несколько лет в браке с любимым мужчиной, однако большую часть времени проводит вместе с бывшим супругом, пишет World of Buzz . Несмотря на это, муж не устраивает ей скандалы в приступе ревности, а относится к этим ежедневным походам с пониманием. Потому что знает цель ее визитов и даже оказывает своей жене помощь.





Долгое время Цзя была счастлива со своим первым супругом, но всё изменилось в один день. В результате несчастного случая муж упал с большой высоты и получил тяжелейшие травмы, повредившие мозг. Мужчина получил инвалидность и больше не мог о себе заботиться, поэтому женщина возложила на себя обязанности по уходу за ним.

Из-за того, что китаянка круглые сутки находилась рядом с ним, ей пришлось уволиться с работы. Сначала накопленного капитала хватало, чтобы жить в достатке и присматривать за мужем, но со временем деньги стали кончаться. Оказавшись в тяжелом финансовом положении, женщина приняла решение подать на развод, чтобы выйти замуж за другого.

Семья с пониманием отнеслась к решению Цзя, поэтому не стала препятствовать бракоразводному процессу. К тому же женщина сказала им, что делает это ради супруга, ведь у нее не осталось денег, чтобы ухаживать за ним.





Второй муж, когда узнал про ее историю, пообещал оказать любую помощь в этом добром деле. Он выразил готовность разделить с Цзя обязанности по уходу за ее бывшим, а еще помог деньгами его семье, которая живет скромно.

Как признается женщина, она уверена, что ее главная обязанность — забота о первом супруге. Конечно, на ее пути возникают различные трудности, но героиня верит, что сможет их преодолеть.