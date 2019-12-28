Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Доктор глаз, жесторобот, аэроглиссер… Эти и другие инновации презентовали юные изобретатели Витебщины в Орше. Среди них —дубровенские школьники Павел Корнеев, Анастасия Котикова и Андрей Черноморцев.

Лучшие разработки в разных сферах жизнедеятельности и науки в исполнении юношей и девушек от 14 до 31 года и молодых ученых найдут свое применение в промышленности, экологии, социальной сфере: республиканский инновационный проект «100 идей для Беларуси» дает шанс на реализацию самых смелых идей.

Зональные же его этапы прошли в Новополоцке, Глубоком, Дубровно и Витебске, где экспертами было рассмотрено порядка 70 проектов.

Новаторы соревновались в номинациях «Общество, экономика и социальная сфера», «Информационно-коммуникационные и авиокосмические технологии», «Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций», «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов», «Медицина, фармация, медицинская техника», и «Химические технологии, нефтехимия.

— Проект направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении молодежных инновационных проектов и научно-технических разработок, — отметил первый секретарь Витебского областного комитета ОО «БРСМ» Вячеслав Хрол. — Союз молодежи впервые презентовал проект «100 идей для Беларуси» в сентябре 2011 года и пригласил юношей и девушек принять участие в конкурсе на лучшую инновационную идею в различных сферах жизнедеятельности. В новом сезоне уже традиционно к участию в проекте приглашались не только ребята в возрасте от 14 до 31 года, но и молодые ученые до 35 лет. Оцениваются проекты в зависимости от экономической целесообразности. Хорошие идеи будут в дальнейшем поддержаны, родятся новые стартапы.







Медицинского робота-офтальмолога «Доктор глаз» скон­струировали Павел Корнеев и Анастасия Котикова из Дубровно. Устройство позволяет пациенту определить остроту зрения самостоятельно, а по результатам исследования робот может дать рекомендации обратиться за консультацией к врачу. Сами разработчики говорят, что модели такого работа могут усовершенствованы путем добавления дополнительных функций, а сам «Доктор глаз» поможет облегчить нагрузку на врача-офтальмолога.

Андрей Черноморцев под руководством своего учителя физики Александра Штуро сконструировал автоматическую линию перекачки остаточной энергии из отработанных батареек в энергоемкий аккумулятор.

—Она нужна для того, чтобы старые батарейки, которые мы выбрасываем, служили и дальше поставщиком энергии, — говорит Андрей. — Прежде, чем оказаться в бункере, батарейка попадает на контактную площадку. Компаратор сравнивает напряжение. Если оно не ниже 0,4 Вольта, то энергия начинает выкачиваться и доходит до аккумулятора. Он ее накапливает и в дальнейшем мы можем использовать ее в любых целях — зарядить телефон, получить освещение и др.

В итоге ребятам из Дубровно в числе победителей в сами номинациях выпала честь представлять Витебскую область в финале республиканского конкурса.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.