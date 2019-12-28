Волшебная шкатулка и не только. Какие новогодние представления можно посмотреть в центре

Источник материала: Tut.by

У Ратуши в субботу вечером начали давать новогодние представления. Артисты выступают прямо в «волшебной шкатулке». TUT.BY показывает, что можно увидеть в центре города в праздничные дни.





Представления в Верхнем городе, прямо у Ратуши, будут показывать с 29 декабря по 5 января — в 17.30 и 20.00. Выступления — в светодиодной «шкатулке», которая поворачивается вокруг своей оси. Работает «шкатулка» не дольше 15 минут — это стоит учитывать, отправляясь на представление.

На набережную у Троицкого предместья проецируют поздравления с Новым годом. Лазерным шоу это не назовешь, но проекции можно видеть там с 29 декабря по 5 января — с 18.00 до 22.00.

Напомним, за новогодним настроением можно приходить и на Октябрьскую площадь. Там Минске по главному проспекту прошли Деды Морозы и Снегурочки. Посмотрите, как это было">стартовало представление «Новогодний звездопад» — его тоже будут показывать по 5 января. Начало спектаклей в 19.00 и 21.00.

А вот здесь можно почитать подробные афиши новогодних мероприятий — общегородских и районных, может быть что-то интересное найдется прямо у вашего дома.



Вот как выглядят выступления в "Волшебной шкатулке Деда Мороза"























А вот так подсвечивают Троицкое предместье в праздничные дни









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