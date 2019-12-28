Эмомали Рахмон распорядился, чтобы каждый таджикистанец читал не менее 5 книг в год













«Каждый человек обязан прочитать не менее пяти книг в год, начиная с сотрудников Исполнительного аппарата. Это вопрос должен быть под серьёзным контролем», - сказал президент.





Эмомали Рахмон поручил соответствующим ведомствам и организациям увеличить количество издаваемой "художественной литературы для повышения духовной культуры населения".





«Указываю, начиная с исполнительного аппарата президента, всех министерств и ведомств, учреждений и организаций до местных органов власти, компаний, школ и вузов должны создать библиотеки, которые должны быть обеспечены художественной литературой», - распорядился глава страны.





В 2020 году «в целях глубокого изучения истории таджикского народа» за счёт фонда президента каждая семья бесплатно получит книгу «Таджики» Бободжона Гафурова.







