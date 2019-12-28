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Эмомали Рахмон распорядился, чтобы каждый таджикистанец читал не менее 5 книг в год

29.12.2019 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего ежегодного послания парламенту выразил обеспокоенность низким уровнем чтения и количества продаваемых книг в стране, сообщает Asia-Plus.




«Каждый человек обязан прочитать не менее пяти книг в год, начиная с сотрудников Исполнительного аппарата. Это вопрос должен быть под серьёзным контролем», - сказал президент.

Эмомали Рахмон поручил соответствующим ведомствам и организациям увеличить количество издаваемой "художественной литературы для повышения духовной культуры населения".

«Указываю, начиная с исполнительного аппарата президента, всех министерств и ведомств, учреждений и организаций до местных органов власти, компаний, школ и вузов должны создать библиотеки, которые должны быть обеспечены художественной литературой», - распорядился глава страны.

В 2020 году «в целях глубокого изучения истории таджикского народа» за счёт фонда президента каждая семья бесплатно получит книгу «Таджики» Бободжона Гафурова.
 
 
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего ежегодного послания парламенту выразил обеспокоенность низким уровнем чтения и количества продаваемых...
 
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